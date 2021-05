Sepsiszentgyörgyön továbbra is minden V–VII. és IX–XI. osztályos diák online módon vesz részt az oktatásban, de a korlátozások több községközponti általános iskolát is érintenek. A megyeközponton kívül sárga forgatókönyv érvényes Árkoson, Sepsibükszádon, Gidófalván, Sepsiillyefalván, Kézdialmáson, Mikóújfaluban, Maksán, Rétyen és Vargyason. Összességében jelenleg közel ötezer háromszéki diák vesz részt távoktatásban. A cél, hogy minél többen térjenek vissza az iskolapadba és találkozzanak tanáraikkal, osztályfőnökeikkel, osztálytársaikkal – mondta lapunk kérdésére a megyei főtanfelügyelő.

Kiss Imre úgy véli, azok a sepsiszentgyörgyi diákok a járvány legnagyobb vesztesei, akik ebben a félévben kizárólag online módon tanultak és jelenleg is otthonról követik a tanórákat, de olyan iskola is van, ahol egyes évfolyamokon az első félévben is csupán néhány hétig oktattak személyes jelenléttel, a kilencedikesek, akik korábban nem ugyanabban az osztályban tanultak, alig ismerik egymást.

A szerdától módosult forgatókönyv szerint hetven háromszéki oktatási egységben érvényes a járványügyi sárga forgatókönyv, 233 tanodában minden óvodás és iskolás jelen lehet a tevékenységeken. A települések fertőzési mutatójának függvényében ez a szabályozás változhat – közölte a megyei közegészségügyi igazgatóság.