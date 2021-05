András-Nagy Róbert kórházmenedzser lapunknak elmondta, a korábban programált műtéteket szerre megoldják, a járóbeteg-rendelők tekintetében ellenben azt várják el a páciensektől, hogy ne féljenek felkeresni az érintet szakorvost, itt nem fertőződnek meg, de a késedelem miatt tovább súlyosbodhat betegségük. A koronavírus-járvány terjedésének mérséklődése arra enged következtetni, hogy lépcsőzetesen visszaépíthetik a korábbi működési rendszert, de szükség van bizonyos kivárási időszakra, hogy megbizonyosodjanak arról, a visszaszervezésnek nem lesznek negatív következményei – mondotta.

Jelenleg a járóbeteg-rendelőkben 70–75 százalékos a kihasználtság, de ez szakok szerint változó, egyes orvosokhoz két-három napon belül lehet időpontot kapni, másoknál három hétig is várakozni kell a kivizsgálásra – részletezte András-Nagy Róbert. A kórházmenedzser úgy véli, rendkívüli helyzetben mindenkinek rendkívüli feladatokat kell vállalnia, és szerinte ahogy a megyei kórház orvosai szolgálatot vállaltak a COVID-betegek ellátásában akkor is, ha ez nem tartozott a szakterületükhöz, a családorvosoknak is teljesíteniük kellene a járvánnyal kapcsolatos többletfeladatokat. Többek között azért utalt erre, mert a kilencvennégy háromszéki családorvos közül csupán huszonhárman vállalták, hogy kérésre beoltják pácienseiket koronavírus elleni vakcinával, de a menedzser olyan esetet is említett lapunknak, amikor a családorvos nem vállalta a beteg megvizsgálását, mert fennállt a gyanúja annak, hogy az illető megfertőződött koronavírussal.

A megyei kórház tegnapi sajtótájékoztatóján az intézmény vezetősége arról adott hírt, hogy tizennyolc koronavírussal fertőzött beteget ápolnak, akik közül ketten kritikus állapotban vannak az intenzív osztályon, a hét gyanús esetből is ketten intenzív terápiára szorulnak. Az elmúlt hét nap alatt ketten hunytak el a megyei kórházban koronavírussal összefüggő betegségben, és tizenöt pácienst bocsátottak ki. Dr. Roșu Mátyás orvos igazgató elmondta, a fertőzőosztályon kezeltek közül hárman szorulnak oxigénpótlásra, a pozitív teszttel rendelkezők közül jelenleg senki nincs, akit korábban beoltottak volna koronavírus elleni vakcinával, az elhunytak mindketten rendelkeztek társbetegségekkel.

Áprilisban több mint kétezer páciens jelentkezett a sürgősségen, közel hétezren fordultak meg a járóbeteg-rendelőkben, ezren folytonos beutalásban gyógyultak, több mint 350-en egynapos kezelésen vettek részt. Az elmúlt hónapban nyolcvan szülést jegyeztek a megyei kórházban, az intenzív osztályon 99 súlyos beteget ápoltak, és 1849 PCR-tesztet végeztek a kórház laboratóriumában.

A megyei kórház új orvosokra számít, a sürgősségen, a fertőzőosztályon és a laboratóriumban, valamint a reumatológián már kilátásban vannak az új szakemberek, de több más szakosztályon is lesz bővítés – mondta a kórház menedzsere. A kórház százharmincöt orvosából százhúsz már beoltatta magát, többen nemrég estek át a koronavírus-betegségen, és későbbre kérték az immunizálást, néhányan nem is akarják beoltatni magukat – mondta az intézmény vezetője. A kórházmenedzser úgy véli, mindenkinek a saját döntése, kéri-e az oltást, intézményük szempontjából az a legfontosabb, hogy minél több beteget tudjanak biztonságosan ellátni.