Nagy terveket sző Nagyajta

Nagyajta önkormányzata a fejlesztésre költhető 802 ezer lejéből 550 ezret a középajtai ravatalozó mihamarabbi felépítésére szán, de egyéb fontos beruházásra is marad. Bihari Edömér polgármester az Országos Beruházási Társasághoz és a Környezetvédelmi Alaphoz letett pályázatok sikereiben is bízik.

Az önkormányzat tavaly a temető közvetlen közelében, Kicsiszeren 45 ezer lejért megvásárolt egy gyengébb házat. Azt lebontotta, majd a területet is rendezte 21 ezer lej összértékben. A ravatalozó építésére idén megkapták az urbanisztikai engedélyt, az előtanulmányt még májusban jóváhagyja a képviselő-testület, júniusban pedig a kivitelezési terv is elkészül. A községi elöljáró abban bízik, hogy a közbeszerzés sikeres lesz, illetve egyik jelentkező vállalkozó sem fellebbezi meg az eredményt, ezért augusztusban az építkezés elkezdődhet. „A középajtaiak régóta kérik, hogy épüljön számukra is ravatalozó. Hála Istennek, sikerült a cél érdekében olyan telket szereznünk, amely egyaránt elég közel van a temetőhöz és könnyen megközelíthető azon idősek számára is, akik csak részvételni mennének. Bízom abban, hogy megtaláljuk azt a vállalkozót, aki még idén elvégzi a munkát – ezért is tettük félre az idei költségvetésből az építkezési költség teljes összegét –, és átadhatjuk ezt a közösség számára lényeges létesítményt” – nyilatkozta Bihari Edömér.

Egy másik jelentős beruházás során felújítanák az egykori kaszinó épületét. A kultúrotthonnal korabeli épületet sokáig az óvoda használta, de mivel az már csak egy csoporttal működik, nincs rá szükség. Az 1904-ben épült ingatlanra az önkormányzat 200 ezer lejt költene, hogy a községi könyvtárat átköltöztethesse oda. A könyvtár berendezésére és felszerelésére a megyei tanácsnál pályáznak, a nyert, illetve önrészként biztosított összegből pedig bútorzatot, hang- és videotechnikát vásárolnának.

Az önkormányzat az Országos Beruházási Társasághoz öt pályázatot nyújtott be. Ezek közül egyelőre pozitív válasz a nagyajtai iskola mellé szánt tornaterem építésére érkezett. Kérdés még, hogy a beruházást tényleg az intézmény udvarán valósítják-e meg, ugyanis a típustervek nagyobbak, mint amilyen építmény a telekre beférhetne. Szintén a Beruházási Társaság támogatásával építenék ki a két falu szennyvízcsatorna-hálózatát, újítanák fel a középajtai és nagyajtai iskolák régi épületeit, a néhai huszárlaktanyába a modernizálást követően az orvosi rendelőt költöztetnék, valamint fogorvosi rendelőt és multifunkcionális termet alakítanának ki.

A Környezetvédelmi Alapnál a közvilágítás fejlesztésére pályáztak, és Bihari Edömér reményei szerint hamarosan kedvező választ is fognak kapni rá. A beruházással jelentős költségek is terhelni fogják a községet, hiszen tízszázalékos önrésze van. Szintén tízszázalékos önrésze van az Alap nemsokára induló, iskolaépületek energiahatékonyságának növelését célzó programjának is. Itt a nagyajtai iskola legutóbb épült szárnyát tennék rendbe. A polgármester szerint kívülről, a park irányából nézve úgy tűnhet, jó állapotú az ingatlan, de bizony van amit felújítani, mert az ajtók-ablakok, a fűtésrendszer és a villanyhálózat is megért a cserére, hőszigetelése nincs, sőt, tetőcserére is szükség lenne.