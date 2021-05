Egyre kevesebben kórházban

Előző írásunk

Elsöprő többséggel szavazták meg tegnap Liz Cheney wyomingi képviselő párton belüli vezető pozíciójából történő eltávolítását a republikánusok. Cheney a republikánusok elnökségi tagja volt, és a harmadik legfontosabb pozíciót töltötte be a pártban, illetve a képviselőházi frakcióban. Azért fosztották meg vezetői pozíciójától, mert a január 6-i capitoliumi zavargások óta többször élesen bírálta Donald Trump volt amerikai elnököt a zavargásokban játszott feltételezett szerepéért, és amiért Trump többször is hangot adott meggyőződésének, miszerint a választásokon több tagállamban is csalások történtek.