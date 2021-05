Hétvégétől enyhítések: szabadulunk a maszktól, megszűnik a kijárási tilalom, lehet meccsre menni

Szombattól kezdődően megszűnik a koronavírus-járvány miatt bevezetett éjszakai kijárási tilalom, az üzletek nyitvatartásának korlátozása, a kültéri maszkviselés pedig már csak a zsúfolt helyeken – piacokon, vásárokon, tömegközlekedési járművek megállóiban – lesz kötelező, jelentette be csütörtökön Klaus Iohannis államfő.

Az elnök a járvány kezelésében illetékes kormánytagokkal folytatott egyeztetése után beszélt a korlátozások fokozatos feloldásának menetrendjéről. Iohannis szerint a további lazítások bevezetése a fertőzési ráta további csökkenésétől és az átoltottsági arány növekedésével kapcsolatos célkitűzések elérésétől függ: június elsejéig 5, július elsejéig 6, augusztus elsejéig 7 millió ember immunizálása.

Az első enyhítések már szombattól érvénybe lépnek: a szabadtéri maszkviselés eltörlése – belterekben továbbra is kötelező! – és a kijárási tilalom eltörlése mellett a szabadtéri sporteseményeken is részt vehetnek nézők az ülőhelyek 25 százalékáig, illetve fogadhatnak nézőket a fedett sportcsarnokok is, de az államfő azt nem részletezte, hogy mekkora nézőkorláttal.

Június 1-je után kültéren legtöbb hetven, beltéren legtöbb ötven személy részvételével lehet esküvőket, keresztelőket, ünnepi ebédeket tartani, de ha a szervezők garantálják, hogy valamennyi résztvevő be van oltva, akkor nincs létszámkorlát. Beoltott személyek esetében ugyancsak növekedhet a sportrendezvényeken részt vevő személyek száma – tette még hozzá az államfő.

Klaus Iohannis elmondta, az oktatásra vonatkozó forgatókönyvek nem változnak: az 1 ezreléknél magasabb fertőzöttségi rátájú településeken a diákoknak továbbra is csak egy része mehet iskolába. Meggyőződése, hogy a tanév végére az összes gyerek visszatérhet a tantermekbe.

Az új szabályozás részleteit a járványügyi operatív törzs fogja kidolgozni, és kormányhatározattal léptetik hatályba.