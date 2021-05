A legutóbbi két mérkőzésen győzelmet arató Sepsi OSK vasárnap 22 órától a bajnoki címre áhítozó FCSB ellen lép pályára a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában. Leo Grozavu csapata az elmúlt időszakban mindhárom bajnoki címre pályázó együttes felett diadalmaskodott, aminek köszönhetően egy pontra csökkentette hátrányát a rangsorban a Craiova mögött. A piros-fehér mezesek győzelem esetén a harmadik helyre is felléphetnek, amennyiben az olténiai rivális szombaton pontokat veszít a listavezető Kolozsvári CFR ellen.

„Nagyon örülünk, hogy az elmúlt időszakban sikerült mindhárom bajnokesélyes csapatot legyőznünk. Végre a Kolozsvári CFR is fejet hajtott előttünk, így bebizonyítottuk, hogy nem vagyunk a címvédő segítőtársa, és visszavághattunk mindazokért a támadásokért, amik emiatt értek bennünket. A legutóbbi sikernek köszönhetően mindenki láthatta, hogy komoly és tisztességes klub vagyunk, az egyenes úton járunk. Boldog vagyok, hogy szépen beszélnek rólunk a szakértők, végre elismerik a teljesítményünket és az eredményeinket. Folytatjuk a küzdelmet, hiszen a harmadik hely még mindig elérhető számunkra, persze ehhez továbbra is összeszedettség és teljes koncentráció szükséges. A következő ellenfelünk nem szorul bemutatásra, fiatal és tehetséges játékosok alkotják a bukaresti csapatot, amely sérülések miatt néhány játékost kénytelen nélkülözni” – nyilatkozta Hadnagy Attila.

A Sepsi OSK ügyvezető igazgatója úgy véli, esélyük van az FCSB elleni újabb győzelemre – ezt legutóbb áprilisban bizonyították Bukarestben –, természetesen tisztában vannak vele, hogy nagyon nehéz feladat vár rájuk, hiszen a fővárosi együttes továbbra is harcban van a bajnoki címért, és nem szeretne pontokat veszíteni. Hozzátette, elégedettek a labdarúgókkal, akik előtt le a kalapokkal, hiszen ambí­ciósak, erősek és kitartóak, aminek köszönhetően az utolsó pillanatig küzdhetnek a dobogó harmadik helyéért.

A 8. forduló programja: * playoff: Academica Clinceni–FC Botoșani (ma, 17.30 óra), Craiova–Kolozsvári CFR (szombat, 21.30 óra), Sepsi OSK–FCSB (vasárnap, 22 óra) * playout: Chindia Târgoviște–FC Viitorul (ma, 20.30 óra), Jászvásári Politehnica–FC Hermannstadt (szombat, 14 óra), Astra Giurgiu–FC Voluntari (szombat, 16.30 óra), Aradi UTA–Medgyesi Gázmetán (vasárnap, 14 óra), FC Argeș–FC Dinamo (vasárnap, 16.30 óra).



Négy játékosától megvált a Sepsi OSK

A sepsiszentgyörgyi csapat szerdán és csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy négy játékostól is megválik. A svájci csatár, Simone Rapp, az algériai-francia középhátvéd, Rachid Bouhenna, a francia középpályás, Bryan Nouvier és Florin Ștefan is távozik a háromszéki együttestől. A Sepsi OSK megköszönte a játékosoknak a klubért tett szolgálatot és sok sikert kívánt nekik a pályafutásuk folytatásához.

A 28 éves Rapp idén februárban a svájci élvonalból érkezett Sepsiszentgyörgyre. A 193 centiméter magas csatár nem győzte meg Leo Grozavu vezetőedzőt, csak öt alkalommal került be a mérkőzésekre nevezett játékoskeretbe, és mindössze kétszer kapott lehetőséget, összesen 29 percet töltött a pályán.

A svájci labdarúgóval ellentétben Bouhenna a székelyföldi gárda meghatározó egyénisége, 2019 júliusában igazolt Háromszékre, azóta pedig 65 alkalommal öltötte magára a piros-fehér mezt. Az elmúlt két szezonban négy gólt szerzett és két gólpasszt is kiosztott, ráadásul több mérkőzésen a kapitányi karszalagot is viselte. A 29 éves játékos az elmúlt két mérkőzésen azért került ki a Sepsi OSK keretéből, mert titokban megegyezett a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR együttesével, így a következő idényben már ellenfélként utazik a megyeszékhelyre.

Nouvier a 2018–2019. évi szezonban már játszott a sepszentgyörgyi csapatban, majd egy lengyelországi kitérő után tavaly augusztusban tért vissza Sepsiszentgyörgyre. A két szezon alatt 43 mérkőzésen öltötte magára a Sepsi OSK mezét, ezeken a találkozókon 5 gól és 6 gólpassz a mérlege. A 2020–2021. évi idényben 21 meccsen 1 találatot jegyzett és 3 asszisztot osztott ki.

Ștefan 2018 júliusában igazolt a sepsiszentgyörgyi csapathoz, az elmúlt három szezonban a Sepsi OSK meghatározó játékosává vált, 86 mérkőzésen 5 gólt és 8 gólpasszt jegyzett, a román válogatott labdarúgó ebben az idényben húsz meccsen két asszisztott hozott össze. A 25 éves hátvéd személyében a háromszéki együttes a legértékesebb játékosát vesztette el, a transfermarkt szerint Ștefan piaci értéke 1 millió euró.



Astra–Craiova kupadöntőt rendeznek

Az Astra Giurgiu drámai végjáték után jutott a Román Kupa döntőjébe, ugyanis a visszavágót az FC Dinamo nyerte meg, azonban büntetőrúgások után a Ionuț Badea irányította csapat örülhetett. A kupagyőzelemre nagy esélyesnek tartott Craiova az elődöntő második mérkőzésén döntetlent játszott a Viitorul Pandurii Târgu Jiu vendégeként, viszont a továbbjutása nem forgott veszélyben. A nézők előtt rendezendő döntőnek május 22-én az Ilie Oană Stadion ad otthont.

Az Astra Giurgiu teljes erőbedobással a védekezésre figyelt, míg az FC Dinamo a támadójátékra koncentrált, azonban csak a 89. percben talált be. Andrei Radu bal oldali beadása után a labda a bal kapufán landolt, ahonnan a hálóba pattant. Mivel a hosszabbításban nem született újabb gól, jöhetett a büntetőpárbaj, ahol az idegek harcát az Astra Giurgiu bírta jobban, és története során negyedszer jutott fináléba.

A másodosztályban szereplő Viitorul Pandurii Târgu Jiu az első játékrészben kétszer is vezetett a tartalékosan felálló Craiova ellen, amely mindkétszer egyenlíteni tudott. A szünetben 2–2 volt az állás, és ez maradt a végeredmény is, hiszen a második felvonásban már egyik csapat sem tudott újabb gólt szerezni.

Eredmények, elődöntő, visszavá­gók: FC Dinamo–Astra Giurgiu 1–0 (gól­szerző: Radu 89.) – tizenegyesekkel 4–5, Viitorul Pandurii Târgu Jiu–Craiova 2–2 (gólszerzők: Buia 17., Paraschiv 28., illetve Ofosu 19., Tudorie 36.). (miska)