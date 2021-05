A múlt század negyvenes éveinek végén volt egy brassói ember, aki többször is bejárta a falvakat egy láncon vezetett, Muki nevű táncoló medvével. Az idomított állat veszélytelen volt, szájkosarat hordott, a körmei pedig le voltak vágva. Gazdája az iskolák udvarán, a tereken, utcasarkokon meg-megállt, odanyújtott neki egy karót, a medve megragadta és elkezdett körbe-körbe táncolni (cammogni), még kurjantott (dörmögött) is közben.

A falu népe, de főleg a gyermeksereg (akkor több gyermek volt) körbeállta a medvét, és bámulta, csodálta, kacagta az előadást. Még birkózni is lehetett vele, már annak, aki mert. A malom udvarán egyszer egy bátor molnárlegény (Ö. J.) meg is próbálta, és le is teperte valahogy az állatot... A bemutató után a brassói ember kalapozott, így tett szert némi bevételre.

Manapság, bő 70 évvel később a medve táncoltatja az embert, vagyis az állatvédő egyesületek tagjai, akik a jelek szerint minden példányt név szerint ismernek a Kárpátok rengetegeiben. Úgy felkavarták és -hergelték a román sajtót, hogy az teljes erőbedobással Tánczos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi minisztert kezdte táncoltatni. Ez nyilvánvaló volt a Digi24 hírtelevízió május 8-ai adásában is, ahol a riporter kérdezett és tendenciózusan felelt is, ahogy ő akart, az állítólagos Artúr medvével kapcsolatosan. Talán a miniszter nyakába akarják varrni az álhír által felnagyított kilövést? Közben az igazi Artúr – mert az ozsdolaiak szerint a Románia, sőt, Európa legnagyobb medvéjének kikiáltott hímnél nagyobbak is élnek a környéken – talán a mancsai­ba röhög a barlangjában. A szintén mindenfelől kitámadott liechtensteini herceg higgadtan csak annyit nyilatkozott, hogy igenis kilőtt egy „ártalmas” medvét Ozsdola közelében még márciusban, a tetem pedig ott maradt a helyi vadászoknál. A 17 éves állat állítólag 593 pontot érő, „rekord” trófeája. Ez lett volna Artúr? A fényképek nem ezt igazolják...

Mi lehet e mögött? Nem kell Tánczos Barna a környezetvédelmi tárca élén, mert ha ott marad, meg fogja táncoltatni az orvvadászokat, erdőtolvajokat? Ezért kell inkább őt leteríteni?

Az államelnök úr nemrég vett át egy magas és értékes kitüntetést a herceg édesapjától, nem kellene inkább ezt firtatni az Artúr-ügy helyett? A Kárpátokban sok Artúr él, Háromszék falvainak szélén is, és ezek a medvék valóban ártanak, sok kárt tesznek, ember­életeket is fenyegetnek. Ezeket a medvéket kellene úgy megtáncoltatni – puskavégről –, hogy menjen el a kedvük a lakott települések látogatásától. Gazdáikat is meg kellene tanítani arra, hogy akár medve, akár ember, táncoljon mindenki a maga portáján!

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva