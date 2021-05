Rendhagyó vizsgák a drámatagozaton

Következő írásunk

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több verses előadás születik mostanában a háromszéki színházakban, és ezek nem is jelentéktelenek. Fekete Vince, Szilágyi Domokos, aztán Kányádi Sándor, Farkas Árpád, József Attila verseit hallhattuk az elmúlt időszakban a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum művészeinek előadásában, ezúttal pedig a legifjabb kortárs költők – André Ferenc, Horváth Benji, Kali Ágnes, Kulcsár Árpád, Láng Orsolya, Ozsváth Zsuzsa és Serestély Zalán – alkotásai szólalnak meg sikerrel egy nagyszabású koprodukció eredményeként. Az Aritmia.doc című előadás rendezője Kolcsár József, aki mindkét színházban játszik, az Udvartér Teátrumnak pedig igazgatója és rendezője is. Valójában egy kivételével mindegyik versműsor az ő nevéhez kötődik, és ezúttal is jó érzékkel közelítette meg azt a meglehetősen bonyolult és szerteágazó világot, ami a kortárs lírát jelenti.