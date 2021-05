Összművészet.ma

Következő írásunk

A kézdivásárhelyi színházban még nem készült mesejáték. Már ezért is üdvözlendő az Udvartér Teátrum A kétbalkezes varázsló című gyermekelőadása, mely Békés Pál meseregényéből készült Daczó Zádor rendezésében. A regényt először maga a szerző írta át zenés mesejátékká még 1983-ban, megjelenése évében, aztán rádiójáték is készült belőle. Eredeti zenéjét Berkes Gábor szerezte, de azóta többen is új zenét írtak hozzá, Kézdivásárhelyen is ez történt, ezúttal Daniel Ardelea­nu volt a zeneszerző, aki nem mellesleg játszik is az előadásban.