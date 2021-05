Újra nyitva a Tamási Áron Színház

Pénteken este a Plugor Sándor Művészeti Líceum kórusainak és zenekarainak hangversenyén ülhettek hosszú idő után először nézők a nagyteremben, ezután pedig az Amikor telihold ragyog a turkáló felett és a Pam param című előadásokra, valamint a Műsor című színházi beszélgetéssorozat újabb epizódjainak vetítéseire várja a közönséget a színház.

„Mivel az elmúlt időszakban nem tudtunk élőben játszani, minden energiánkat arra fordítottuk, hogy új produkciókat készítsünk, hogy ha majd feloldják a korlátozásokat, egyszerre több új előadással is meglephessük a közönségünket. Tehát, bár kívülről nem látszott, az utóbbi hónapokban is komoly munka folyt a Tamási Áron Színházban, mely során három új előadás is elkészül még ebben az évadban” – nyilatkozta lapunknak az intézményvezető. Elsőként Örkény István Tóték című darabjának a próbafolyamata zajlott Bocsárdi László rendezésében, jelenleg O. Horváth Sári Életigen című darabja készül Kiliti Krisztián rendezé­sében, a következő hónapban pedig Hegymegi Máté dolgozik újra a társulattal egy különleges zenés előadáson, melynek egyik szerzője a The Tiger Lillies zenekar, a címe pedig: Jó gyerekek képeskönyve. Ezek közül kettőnek az előbemutatóját még a nyári szünet előtt megtartják, tette hozzá az igazgató. Emellett persze műsoron tartják korábbi előadásaikat, többször játsszák majd élőben is az Aritmia.doc című legújabb produkciójukat, és a Műsor című színházi beszélgetéssorozatból is levetítik a nagyteremben azokat a részeket, amelyek eddig csak online voltak elérhetőek. Júniusban fesztiválra is készülnek, remélik, hogy a tavalyinál több sikerrel zajlik majd az idei fesztiválszezon. Látva, hogy az idei évadot még mindig a járványügyi korlátozások határozzák meg, inkább a következő évad elejére terveztek nagyon sok itthoni előadást, változatos műsorkínálatot.

A nyári szünettel kapcsolatosan az igazgató elmondta: mivel a színháziaknak nem öt munkanapjuk van egy héten, a szabadnapokkal együtt hosszabb szokott lenni a nyári szabadságuk, de idén csak rövidebb szünetet tudnak megengedni maguknak, mert úgy tűnik, a nyári időszakban több előadást tesz lehetővé a járványhelyzet. „Más erdélyi színházakhoz viszonyítva a pandémia idején is sokat játszottunk kint is, bent is, tévészínházi sorozatot készítettünk, igyekeztük kihasználni a lehetőségeinket, szerencsére nem volt olyan kritikus nálunk a vírushelyzet, mint például Kolozsváron, Temesváron, Marosvásárhelyen... Idén is megpróbálunk szabadtéri előadásokat szervezni, de azért reménykedünk, hogy szeptembertől visszatérhetünk a normális kerékvágásba” – tette hozzá Bocsárdi László.

Vasárnap és hétfő este a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum színpadán mutatta be a szentgyörgyi társulat az Aritmia.doc című, kortárs erdélyi költők versei alapján készült előadást. Május 14-én és 27-én este 7 órától a Műsor ötödik és hatodik részét vetítik a nagyteremben. Május 18-án és 19-én este 7 órától a nagyterem színpadára épített nézőtérről láthatják az érdeklődők az Amikor telihold ragyog a turkáló felett című, Radu Afrim által írt és rendezett előadást. Május 23-án este 7 órától az M Studio Mozgásszínház Pam param című, Andrea Gavriliu által rendezett előadása is újra megtekinthető a Háromszék Táncstúdióban.

Amint a színház közleményében áll, jelenleg technikai okok miatt szünetel az online jegyárusítás. Helyek foglalhatók telefonon (0728 083 336, 0267 312 104) vagy személyesen a központi jegyirodában. Az élő előadásokon és vetítéseken kívül továbbra is elérhető a Vimeo videómegosztó platformon a Műsor című színházi beszélgetéssorozat mindegyik része, valamint az Aritmia.doc című előadás, melyeket 4 dolláros áron (16 lej körül) lehet megtekinteni a színház Facebook-oldalán található linkről.