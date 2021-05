Idén is kiírja a kis- és középvállalkozásokat, valamint a szépmezői ipari parkban megtelepedni szándékozó cégeket célzó de minimis támogatásait Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen. Az előző évekhez képest jelentősebb összegeket különítettek el az egyes programokra, és remélik, a potenciális kedvezményezettek nagyobb számban élnek majd a lehetőséggel. A már ismert program mellett ugyanakkor egyedinek számító kezdeményezéssel is jelentkeznek idén, az innovatív de minimissel.

A koronavírus-járványtól sújtott sepsiszentgyörgyi kis- és középvállalkozások támogatására is létrehozott gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos tudnivalókat ismertetett tegnap Antal Árpád polgármester, Édler András, a kamara elnöke, Debreczeni László önkormányzati képviselő, a városi képviselő-testület gazdasági bizottságának elnöke, valamint Miklós Zoltán parlamenti képviselő, az ipari park korábbi igazgatója. Antal Árpád elöljáróban elmondta, az önkormányzat eddig összesen közel tízmillió lejjel támogatta a kis- és középvállalkozásokat a de minimis programok segítségével, melyeket a kamarával közösen bonyolítottak le. A legnagyobb összeget tavaly fordították erre a célra, közel hárommillió lejt. Az előirányzott keret nagyobb volt, de végül csak ennyire pályáztak a lehetséges kedvezményezettek. Antal Árpád összehasonlításként felhozta, hogy 2015-ben 507 ezer lej támogatás jutott a vállalkozásoknak, 2020-ra ez az összeg a hatszorosára nőtt. Az első gazdaságélénkítő program a 2013-as terület- és épületadó ötvenszázalékos növelése után beindított volt, mely révén a megyeszékhelyi kis- és középvállalkozások bizonyos feltételek mellett visszaigényelhették a növelés nyomán befizetett többletet. Ez később változott – amint azt Debreczeni László elmondta –, hiszen az utóbbi időben már a többletet meghaladó összegeket térített vissza az önkormányzat, a pályázatok nyomán.



Adó-visszatérítési és Covid-támogatás

Az idén is induló programokat Édler András, valamint Miklós Zoltán ismertette, és arra is kitértek, hogy a tavalyi évben miként alakultak a támogatások. Ami a most már kilencedik éve működő részleges adó-visszatérítési támogatást illeti, a kamaraelnök elmondta: jövő héten, május 18-án indítják útjára, és az eddigiektől eltérően, teljes egészében online zajlik majd az igénylési dokumentáció benyújtása éppúgy, mind az elbírálás. Utóbbit már tavaly is így bonyolították le. Édler András továbbá elmondta: évente átlagban 150 vállalkozás él a lehetőséggel, 100 és 200 ezer lej közötti összegeket pályázva meg. Megfigyelték, hogy az igényelt támogatások mértéke nőtt, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások régebbi ingatlanjainak értéke, vélhetőleg beruházások nyomán, kezdett a piaci valósághoz igazodni, illetve több ingatlan is frissen épült. Ez azt jelenti, hogy a városkasszába nagyobb összeg folyik be adóként, de a vállalkozások terhei is nőnek. Ennek az adótehernek egy részét fordítják vissza a cégekhez a program révén.

Ami a tavaly indított sajátosabb, a koronavírus-járvány indokolta Covid-de minimis programot illeti, mellyel a járvány sújtotta kis- és középvállalkozásoknak nyújtottak segítséget, Édler András elmondta: a szabályok nem változtak, továbbra is a beruházásokhoz nyújtanak 50 százalékos támogatást, viszont, akik tavaly megkapták a segítséget, azok idén már nem jelentkezhetnek. Minden érintett vállalkozásnak esélyt akarnak adni. A programot elindítják, amint a Versenyhivatal rábólint. Idén a tavalyihoz képest dupla kerettel hirdetik meg, kétszer ötmillió lejre lehet majd pályázni. A múlt évben a rendelkezésre álló ötmillióból összesen kétmillió lejt hívtak le a potenciális kedvezményezettek. Remélik, idén többen élnek majd a lehetősséggel – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a pályáztatási rendszer is hibás lehet az alacsony érdeklődésért, Édler András és Deb­reczeni László elmondta: nem lehet olyan támogatási képletet találni, amely mindenkinek kedvezzen, de az évek során például az adó-visszaigénylés esetében folyamatosan javították, egyszerűsítették a rendszert, pontosan a vállalkozók visszajelzései alapján.



Hét kedvezményezett az ipari parkban

Miklós Zoltán szerint a szintén tavaly indított, az ipari parkban megtelepedni szándékozó vállalkozásoknak szóló támogatás első kiírására kilencen pályáztak. Hetet hagytak jóvá, ezek közül három kaphatja meg a legmagasabb, azaz százezer eurós támogatást, mivel helyi vállalkozás szolgáltatásait, termékeit veszi igénybe a beruházás megvalósításához. A kedvezményezetteknek két év áll rendelkezésükre a beruházás megvalósítására. Miklós Zoltán hozzátetette: az idei kiírás folytonos lesz, a jogosult vállalkozások bármikor benyújthatják igénylésüket. A szabályzat nem változott, a támogatás továbbra is utófinanszírozásos, alapjáraton legtöbb ötvenezer euró lehet, amit abban az esetben duplázhatnak meg, ha teljesül a fentebb leírt feltétel (a helyiektől való beszerzés). A támogatás ugyanakkor nem haladhatja meg a teljes beruházás értékének 25 százalékát.



Innovatív-de minimis

Szintén ez év folyamán egyedülállónak számító támogatási programot is szándékozik indítani az önkormányzat a kamarával közösen. Édler András szerint helyi szinten egyedinek számító, de a világpiacon is versenyképes kezdeményezések, szolgáltatások, termékek ötletgazdáit támogatnák. A Versenyhivatal asztalán lévő programelképzelés szerint legtöbb tíz, egyenként negyvenezer eurós támogatásról van szó. Az odaítélés két szakaszban zajlik majd, a pályázóknak üzleti tervet kell előzőleg benyújtaniuk. Az elbírálást az első szakaszban egy szakmai bizottság végzi, melyben olyan személyek kapnak helyet, Sepsiszentgyörgyön kívülről is, akik komoly üzleti tapasztalattal, tudással rendelkeznek. A második szakaszban a terveket közzéteszik és közönségszavazásra bocsátják. A programra természetes és jogi személyek is pályázhatnak majd a világ bármely részéről, azzal a feltétellel, hogy terveiket Sepsiszentgyörgyön kell megvalósítaniuk – részletezte Édler András.