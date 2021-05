Érseket államfőnek?

Miniszterelnök (vagy elnök) is lehetne őszentsége Teodosie, Tomis (Konstanca) érseke, egy olyan vezéregyéniség, aki mindig tud újat és nagyszerűt mondani, és akit az ortodox egyházfő, Daniel pátriárka sem cáfol meg, ha valami égbekiáltóan meredeket hangoztat. Teodosie a koronavírus-járvány alatt járványhelyzetre fittyet hányva szervezett mindenféle egyházi megnyilvánulásokat és semmiféle szankcióban nem részesült. Volt Konstancán búcsú, ereklyecsókolgatás, szenteltvíz-osztogatás köbméterszámra, és egy kanálkával adagolta a szentelményeket híveinek, miközben az államhatalom képviselői (az áhítattól?) behunyták szemeiket. A hívek viselkedését látva, és azt, hogy ha esetleg el is hunyt valaki a járványszabályok be nem tartása miatt, az úgysem reklamál, mert immáron bizonyosan jól van ott fenn a mennyben, mindent elnéztek őszentségének. Oltásra sem biztatja az embereket, de legalább nem is tiltja meg nekik az oltakozást. Megmondta, hogy a szentáldozás a legjobb vakcina. Voltak korábban is eredeti ötletei. Tavaly két húsvéti ünnepséget is szervezett. Egyet az ortodox húsvétkor és a ráadás feltámadási ünnepet, május végén. A járvány idején azért osztogatta egyetlen kanállal a szentségeket – mert szerinte –, egyben van az igazi erő, másképp a legfelsőbb erő kisebb erőkké oszlik. Közben semmi járványügyi szabályt nem kellett betartani. Minden bizonnyal a hatóságok úgy számoltak, hogy ha már nem tudják megakadályozni a nagy vallási ceremóniákat az érseki felhívások és a hívek vakbuzgósága miatt, akkor inkább melléállnak és engedélyezik. (A katolikusok is hálásak lehetnek neki, hogy az idén újra jóváhagyták a csíksomlyói búcsút?)

Őszentsége Teodosie ellen különben korábban több bűnvádi eljárás indult, és igazságügyi megfigyelés alá is helyzeték 2017-ben hamis dokumentumok, nyilatkozatok bemutatása miatt, amelyek rosszhiszemű használatával, jogtalanul jutott az érsekség európai alapokhoz. Aztán ejtették a vádakat. (Lehet, hogy kiátkozással fenyegette meg a bírákat?) Az érsekség is melléállt, tisztázták, hogy neki nem is lehet vagyona, amit használ, az mind-mind az egyházé. Végül is jobb, ha az uniótól csal ki pénzeket, mint az államkasszából.

Őszentsége szerint egy ortodoxnak „nagy bűn” bemenni egy katolikus templomba. A bukaresti katolikus érsekséget kellemetlenül érintette a kijelentés, de aztán kissé hízelgően azt mondták: az jó, hogy az ortodox egyház a románság védelmezője, de egy ilyen nyilatkozat „mintha kissé messze menne”, mert ők azt hirdetik, hogy ha híveik nem találnak egy katolikus templomot, akkor bátran bemehetnek egy ortodoxba.

Mikor megkérdezték Teodosietől, hogy miért nem viselhetnek a nők fontos tisztségeket az ortodox egyházban, egyszerűen és nagyszerűen megmagyarázta: „A nő nem képes állandó imádságban élni az esendősége miatt. Aranyszájú Szent János mondja nekünk: ha nem lett volna bűnbeesés, nem így szaporodott volna el az emberi nem, hanem Isten szavai erejével, ahogy a bűnbeesés előtt mondta: szaporodjatok és sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a Földet”. Azt is állította, hogy az ősbűn elkövetése miatt szülnek fájdalmak között a nők. Úgy kell nekik, ha olyan kíváncsi és kívánós volt az ősanya Éva, hogy a tiltott gyümölcsre fájt a foga, és azóta a többi nő is szenved miatta. „Mindezek világossá teszik, hogy mi a különbség férfi és nő között, és megmutatják, hogy ez nem diszkrimináció, hiszen Isten Fia is férfiként öltött testet”. (Akárcsak – tegyük hozzá –, őszentsége Teodosie).

Érdekes, hogy a sok női jogvédő, diszkriminációellenes és egyenlőségpárti nő nem használja elég jól hatásos fegyverét ellene: a száját. Hol vannak nálunk, az unióban és a világ többi részén élő hős, harcos nők, akik a Fekete Életek is Számítanak (BLM) mozgalom mintájára elindítanának egy: A Nők Márpedig Nem Bűnösök! (NMNB) mozgalmat, és követelnék Teodosie fejét vagy legalább érseki süvegét?