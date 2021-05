A reklámozással nincs gond, ott hirdetik az oltás fontosságát, ahol csak lehet – szögezi le az igazgató. A családorvosokat, polgármestereket személyesen szólították meg, hogy mozgósítsák az embereket oltásra, a megyei kereskedelmi és iparkamarával is együttműködtek ennek érdekében, és tudomása szerint ezer céghez juttattak el ilyen jellegű felhívást, de visszajelzés alig érkezett. Eddig csupán egy nagyobb vállalat igényelte alkalmazottjai számára, hogy mobil oltócsapat vonuljon ki a székházukhoz, jövő héten már a második dózist oltják ott, és még egy nagyvállalat jelezte, gyűjti az aláírásokat, hogy kik akarják beoltatni magukat és családtagjaikat a cégnél, és oda is elmennek. A családorvosok alig negyede vállalkozott, hogy oltja pácienseit a rendelőjében, de egy polgármester már jelezte igényét, hogy mobil oltócsapatot kér az általa vezetett településre, ezáltal Mikóújfalu lesz az első háromszéki községközpont, ahol közelebbről oltási napot szerveznek a megyei közegészségügyi igazgatósággal közösen. Ágoston László azt mondta, ezt olyan településeken tudják megoldani, ahol nincs családorvos vagy az illető nem vállalja az immunizálást, de leginkább azt kérik a lakosságtól, menjenek el a legközelebbi családorvosi rendelőbe, ahol oltanak, vagy egy közeli városi oltási központba.

Jövő héttől a megye kórházaiban is lehetőség lesz arra, hogy a beutalt betegek kérjék a koronavírus elleni oltást, egyénenként a kezelőorvos állapítja meg, hogy az illető megkaphatja-e a vakcinát, ennek típusáról az érintett kórház dönt, és ha a két dózisos oltóanyag egyikére esik a választás, akkor a páciens a második adagot a lakóhelyi vagy az ahhoz legközelebbi oltóponton kapja meg.

Kérdésünkre, miként lehetséges, hogy a Háromszékkel határos Brassó megyében a lakosság közel 25 százaléka kapta meg már az oltást, míg Kovászna megyében alig 12 százaléka, Bukarestben pedig közel 34 százalékos az átoltottság, Ágoston igazgató két dologra hívta fel a figyelmet: az általuk használt számítógépes nyilvántartási program nem engedélyezi, hogy szűrjék, a megyében beoltottak milyen arányban háromszékiek, de szerinte az oltási kedv/kényszer attól is függ, milyen társadalmi összetételű a lakosság. Azoknál a nagy cégeknél, ahol sokan tartanak fenn munkakapcsolatot más helységbeli, netán külföldi munkatársaikkal és nagyobb a mobilitás a fiatalok körében is, mások az utazási, ingázási szokások, mint kisebb városokban. Ott az emberek másként gondolkodnak a védőoltás fontosságáról, mint a kistelepülési zárt közösségekben. Ez utóbbiakban, ahol kevesebben vélik úgy, hogy a járványügyi korlátozások betartásán kívül is szükségük van egy külső védettségre, és ez kihat az illető régió lakosságának oltási kedvére is – vélekedett az igazgató.

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint május 13-án reggelig a megye oltóközpontjaiban 53 867 adag vakcinát adtak be, 21 170 személy már megkapta a második dózis oltóanyagot is, és 232 személyt a családorvosi rendelőkben oltottak be egyadagos Johnson & Johnson vakcinával. Ez naponta 800–900 oltást jelent, de az emlékeztető adagokat is figyelembe véve nem jelent minden nap ugyanennyi új személyt, aki immunizálásra jelentkezett. Bár jelenleg elméletileg nem kell előjegyeztetniük magukat az oltást igénylőknek, Ágoston igazgató azt mondta, segítségükre lenne, ha a lakosság jelezné oltási igényét a számítógépes platformon, mert egyébként nehéz eldönteniük, melyik központban mennyi adag vakciánára lesz szükség a következő napokban.

Ágoston úgy véli, nem tudnak minden embert kézen fogni, hogy oltásra vigyék, ez az egyének döntésén múlik, de intézményük igyekszik több módon is népszerűsíteni a beoltás fontosságát.