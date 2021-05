Fenntartható fejlődés Háromszéken

A vállalkozók, közintézmény-vezető és civil szervezetek képviselői részvételével tartott rendezvényen Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy a fenntarthatóság céljai egyéni és intézményi szinten összefonódnak. A környezettudatos életmód egy olyan szemléleten és mentalitáson alapszik, ami nem idegen tőlünk, hiszen a székely rendtartó társadalomban ezek alapján éltek. Az elmúlt hetven évben eltávolodtunk ettől a gondolkodásmódtól, azonban a gyermekeink iránt érzett felelősség ezt diktálja – mondotta az elöljáró. Kitért arra, Kovászna megye egyik első uniós nagy projektje, uniós pályázatból kialakított integrált hulladékgazdálkodási rendszere is ezt az elvet erősíti. Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely például a 30 százalék feletti szelektív hulladékgyűjtési arányával országos szinten az első helyen áll, ez is bizonyítja a rendszer hatékonyságát. A megyei tanács támogatásával ugyanakkor olyan start-up vállalkozások indultak, amelyek jellemzője a társadalmi felelősségvállalás, a közösség segítése.

Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy tudatosuljon bennünk, örökbe kaptuk Háromszéket, ezért felelősséggel tartozunk érte, hogy ezt az utókornak tovább adhassuk. Mindehhez lényeges a környezettudatos, zöld gondolkodás kialakítása, valamint a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtése.

Borbély László államtanácsos jelezte, a Fenntartható Fejlődés Főosztálya a katalizátor szerepét tölti be, ernyőszervezetként működik, mely a helyi önkormányzatok és civilszervezetek igényeire is választ ad. Készül egy olyan fenntartható fejlődési útmutató is, amely kifejezetten az önkormányzatok stratégiáinak a megtervezését segíti elő. Borbély szerint Háromszék példaértékű tevékenységet folytat, ami a fenntartható fejlődést illeti.