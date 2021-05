Egészségmegőrzés infraszauna segítségével? /X/

Miért az infraszauna?

Az infra szó latin eredetű, amely alatt, alattit jelent, tehát elmondható, hogy maga az infraszauna a “vörös alatti” szegmenst fejezi ki. Az ebben használatos fény a nappal ellentétben nem tartalmaz semmilyen károsító hatás. Nagy előnye, hogy a bőr mélyébe juttatja a fényt, amely idővel csökkenti a meglévő panaszokat.

Ez a termék tökéletes megoldás lehet azoknak, akik nem szeretik a forró finn változatokat. Az infraszauna használata jóval kíméletesebb, de ugyanolyan hatékony az egészségünk megőrzése tekintetében, mint a finn társa. Ennek hőmérséklete nagyjából 40 és 60 fok között mozog, így még a gyengébb szívvel rendelkezőket sem terheli meg annyira. Ráadásul jóval tovább élvezhetjük a meleget és a pozitív hatásait, hiszen több időt tölthetünk a szaunában.

Egészségmegőrzés infraszauna segítségével

A Mozaikkerámia webáruházából is beszerezhető darabok rendkívül jól megerősítik az immunrendszert, ráadásul hatásos a téli hidegben a vírusok ellen is. Míg a finn szauna nem ajánlott a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, addig az egészségmegőrzés infraszauna segítségével számukra is lehetséges. Ez egy igazán kíméletes megoldás egy gyengébb szívvel rendelkező személy számára, hiszen a hőmérséklet nem túl magas, így ő is nyugodtan élvezheti a termék előnyeit.

Szintén érdemes odafigyelniük azoknak is, akik alacsony vérnyomással élnek együtt. A magas hőmérséklet hatására ugyanis az erek hirtelen kitágulhatnak, amely további csökkenést eredményezhet. Ez rosszulléthez, esetleg ájuláshoz is vezethet egy hosszas szaunázás esetében.

Miért hatásos az infraszauna?

Az infraszauna előnyei között ott van a méregtelenítés és az anyagcsere élénkítése. Tehát nem csak az egészségünkre van jó hatással, hanem a szépségünkre is. Fontos megjegyezni, hogy a méregtelenítő hatása jóval hatékonyabb, mint a finn szauna esetében. Elősegíti továbbá a fogyást is, hiszen fél óra igénybevételével akár 600-800 kalóriát is elégethetünk, mindenféle terhelés nélkül.

Mindezek mellett azonban jól karban tudja tartani a bőrünket, fiatalos és élettel teli marad, akár hosszú ideig is. Képes eltüntetni a narancsbőrt, illetve akár a kisebb bőrhibákat egyaránt. Rendszeres szaunázással feszes és hibátlan bőrre tehetünk szert. Segíti továbbá a sebek gyógyulását, a regenerációt, és persze remek stresszoldó hatással is bír. Csökkenti a szorongást, felfrissít és energiával lát el bennünket.