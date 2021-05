A kulcsmizéria racionalizálása, avagy hogy legyen egyszerűbb az életünk /X/

Ma összeszámoltam, nekem csak a lakásomhoz négy darab különböző kulcsom van, plusz a postaláda, s a zárható tárolóegységek természetesen, ami további példányokat jelent, köztük olyan cuki változatban is, ami a zsebembe se fér bele.

Aztán emellé jönnek a nagyszülők kulcsai, valamint a nagyszülők kertjéhez tartozó kulcsok. A gyerekek iskolai lakatjai, a párom irodai kulcsai. A biciklizárak kulcsai, továbbá akad néhány olyan is, amiben nem vagyok biztos, hogy pontosan mit is nyitnak, de azért “biztos kell még valahová!” jeligére azért a kulcstartónkat díszítik, fogják a port, foglalják a helyet ésatöbbi. Ahogy valószínűleg nálad is.

Arról volt szó a minap itthon, hogy lassan elég nagyok a srácok, hát jó volna egy-egy kulcsot lassan nekik is hozzáférhetővé tenni, nyilván csak a legfontosabbakat, amire nagyon szükség van, mert ennyit nyilván mi sem hurcolunk magunkkal. Közben felmerült az a kérdés is, hogy vajon hány darab pótkulcsot kellene még ehhez prezentálni, hogy biztos, ami biztos alapon, minden előre látható és előre nem látható problémát és vészhelyzetet sikerrel kiküszöböljünk. Azt hiszem, valahol ezen a ponton kezdtem el azt érezni, hogy itt az ideje racionalizálni a helyzetet.

Egy kulcs - sok zár

Nekiálltam utánajárni a lehetőségeinknek, hogy valami vállalhatóbb, átláthatóbb helyzetet alakíthassunk ki, első körben legalább ami a lakást illeti, meg ugye a hamarosan kulcsos nagy gyerekeinket, s így találtam rá arra a lehetőségre, hogy több zárat lehet egyetlen kulccsal nyitni és zárni.

Az azonos kulcsos zárrendszerek - vagy tetszés szerint akár azonos kulcsos lakatrendszer kialakítására is lehetőség van - egyszer s mindenkorra megoldják a sok kulcs problémáját.

Kinek jó ez?

Például nekünk, akik ettől kezdve négy kulcs helyett akár egy kulccsal is nyithatjuk-zárhatjuk a lakást, s a gyerekeknek is csak fejenként egy kulccsal kell boldogulniuk, azt hiszem a nyakukba akasztom és onnan talán el sem hagyják. Nem igaz?

De ez a rendszer mindenkinek jó megoldás, aki meg szeretne szabadulni a hatalmas kulcscsomójától, s természetesen azoknak is, akik egyszerűbbé, könnyebbé és kellemessé szeretnék tenni a mindennapjaikat. Számos bosszantó helyzettől megkíméljük magunkat, hiszen ha szeretnénk, minden zárunkat, minden ajtónkat nyithatjuk ugyanazzal a kulccsal, így egyszerűen nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy pont az a kulcs maradt otthon, amire szükségünk lenne.

A biztonság kérdése

Még csökkent biztonsági fokozatot sem kell elfogadnunk, hiszen épp olyan komoly biztonsági zárbetétek és lakatok választhatóak ebben az esetben is, mint egyébként.

S mi történik, ha elveszik a kulcs? Egy jelöletlen, egyedül szomorkodó kulcshoz jóval nehezebb beazonosítani a vele nyitható zárat, s személyhez is sokkal kevésbé köthető, mintha egy egyedi kulcscsomót hagynánk el, természetesen ugyanúgy az összes kulcsunkkal, mint az egykulcsos esetben. Ha pedig a kulcsok pótlására lesz szükség, egy kulcsnál mindenképpen jobb helyzetben leszünk, mint négy különbözőnél. Remek megoldás! (X)