A falba rejtett vezetékek szerelése /X/

Mikor lehet gond a falba rejtett vízcső?

Már egy komolyabb dugulás is okot adhat arra, hogy vízvezeték-szerelőt hívjunk, de a túl későn észlelt dugulás akár csőtöréshez is vezethet, ami végképp szerelőért kiált. Ahhoz viszont, hogy a probléma pontos helyét és komolyságát meg tudja határozni a szakember, valamint hogy megoldási javaslatot tudjon tenni, precízen fel kell mérnie a csövek helyét. A vizes helyiség tervezésekor érdemes előre felkészülni, az esetlegesen felmerülő problémákra szervizajtót elhelyezni a szükséges helyeken.

Hogyan keresi a vízszerelő a vezetékeket?

A korábban említett szerelőajtók lényegesen megkönnyíthetik a folyamatot, de egy jól felkészült szakember ennek híján is könnyedén megtalálja a falba rejtett vezetékeket. Ehhez természetesen megfelelő tájékoztatásra is szüksége van. Így ha szeretné, hogy a szakember mihamarabb a csőtörés vagy dugulás megoldására jusson, mindenképpen adja meg neki a lehető legtöbb információt. Ennek segítségével már nagyjából tudni fogja a szerelő, merre is keresse a problémát, a pontos helymeghatározáshoz pedig különböző eszközöket, például csötőrés kereső műszert is bevethet.

Milyen anyagból készülnek a vízcsövek?

Soha nem árt tudni, hogy a házban, ahol élünk, milyen minőségű és anyagú vízvezetékek vannak, és amennyiben ezek rossz állapotúak vagy korszerűtlenek, akkor tanácsos lehet a teljes rendszer cseréje is.

Ilyen eset például, hogy régebben a vízcsövek alapvető összetevői közé tartozott az ólom is, de mára már tudjuk, hogy ez kifejezetten káros, hiszen a mérgező anyagból az ivóvizünkbe is juthat.

Teljesen más okokból a korábban gyakran használt horganyzott vascső is lecserélődött, és mára már inkább a többrétegű vagy a réz csöveket használják ivóvíz szállítására, hiszen ezek nem tartalmaznak egészségre káros anyagokat és kimondottan tartósak, akár 100 évig is lehet őket használni.

PVC csöveket ivóvíz szállítására háztartáson belül egyáltalán nem használunk, ezek csak szennyvíz elvezetésére alkalmazhatók.

Vezetékek a gipszkartonfal mögött

Manapság egyre több helyen alkalmazzák akár vizesblokkok falazására is a gipszkartont. Ezek a falak szerelőajtóval ellátva kimondottan könnyű szerelési lehetőséget biztosítanak, de ha bontásra kerül a sor, akkor is végtelenül könnyen kezelhetőek, javíthatóak. Amennyiben a fürdőszoba falához gipszkartont szeretnének használni, mindenképpen a zöld színű, impregnált verziót válasszák! (X)