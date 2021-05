Bokaerősítő gyakorlatok az egészséges gyermeklábakért /X/

A gyermekek bokaízületei kiskorban még nagyon gyengék és “kiszolgáltatottak”, hiszen még tart a fejlődés folyamata. Éppen ezért sokkal sérülékenyebbek is, könnyebben alakulnak ki a különböző rendellenességek. Ezeket azonban nagyon jól lehet kezelni és megelőzni különféle, gyermekeknek való bokaerősítő gyakorlatokkal.

Milyen esetben van szükség a gyakorlatokra?

A supinált gyermekcipőket és szandálokat is forgalmazó Lurkócipő webáruház munkatársai megkeresésünkre elmondták, hogy a bokaerősítő gyakorlatokat nemcsak a kialakult probléma esetén érdemes végezni, hanem megelőzésképpen is, még a deformitás kialakulása előtt vagy az első tünetek megjelenésekor.

A gyermekek pedig kifejezetten élvezik, játéknak érzékelik a tornát, amely segít a láb megfelelő, optimális fejlődésében. Egyes esetekben viszont kifejezetten szükség van a gyakorlatokra. Ilyen például a bokasüllyedés vagy lúdtalp.

Hogyan előzhetőek meg a lábat érintő elváltozások?

Nem kell azonban rögtön megijedni. A szakemberek általában supinált, vagyis a bokaízületet és a lábboltozatot támogató, különleges kialakítású cipőt vagy szandált szoktak javasolni a probléma kezelésére - a tornagyakorlatok alkalmazása mellett.

A bokasüllyedésről, lúdtalpról és hasonló lábdeformitásokról tudni lehet, hogy fájdalommal is járhatnak, ha pedig kezeletlenül maradnak, egyéb elváltozások is kialakulhatnak belőlük. A lábfej rossz tartása idővel az egész test súlyelosztását befolyásolja majd, és hatással lesz a járásra is.

A megoldás a különleges kialakítású lábbeli

A növekedésben lévő gyermekeknek szükségük van a megfelelő tartást biztosító cipőre, amely kellőképpen megtartja a sarkat és a bokát, rögzíti és megtámasztja azokat mozgás közben.

A tökéletes talprész nem túl vékony, viszont nem is túl vastag. Ez segíti majd a gyermek lábát a “talpon gördülő” mozgásban.

Fontos, hogy elegendő időt töltsenek a gyermekek mezítláb is, de lehetőleg nem teljesen egyenletes talajon, mivel az egy idő után megterheli a láb boltívét, és nagyobb eséllyel alakul majd ki a lúdtalp. A mozgás, a szabadtéri játékok elengedhetetlenek, nemcsak a vidám percekért, de a talp izomzatának kellő mértékű megerősödéséhez is. A talp izmai ugyanis összefüggésben vannak a lábujjakkal és a bokával, ezenkívül pedig az egész testtel is.

A megfelelő, akár supinált cipő vagy szandál viselése és a rendszeres bokaerősítő gyakorlatok megalapozzák majd a kicsi lábak egészséges és stabil fejlődését. Így a gyermekkor egészen biztosan nem a fájdalomról és a nehézkes járásról, hanem a gondtalan, boldog gyermekkorról szólhat.

A megfelelő, akár supinált cipő vagy szandál viselése és a rendszeres bokaerősítő gyakorlatok megalapozzák majd a kicsi lábak egészséges és stabil fejlődését. Így a gyermekkor egészen biztosan nem a fájdalomról és a nehézkes járásról, hanem a gondtalan, boldog gyermekkorról szólhat.