Gyűrű formájú hotel nyílhat a Föld körül

A Gateway űrhotel terve nem új keletű, ugyanis már 2019-ben megjelentek a róla szóló hírek. Akkor viszont még Von Braun Stationnek nevezték. A projektet azért kellett átkeresztelni, mert mint utóbb kiderült, a náci Németország rakétatudósát Wern­her von Braunnak hívták. A Voyager Állomás egy összesen 24 modulból álló, gyűrű formájú űrhotel lenne. A tervek alapján a hotelt 2026-ban kezdik el megépíteni, 2027-ben pedig ki is lehetne bérelni az első szobákat. A fenntartó egyelőre nem közölte, mekkora költségei lesznek az űrhotelnek, de szinte biztosak lehetünk benne, hogy csakis a legtehetősebbek tudnak majd megszállni benne. Annál is inkább, mert odajutni sem lesz filléres kiadás: a Virgin Galactic, amely már most is árul jegyeket polgári űrrepülőjére, mintegy 250 ezer dollárt kér ülésenként.