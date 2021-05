Külföldön élő magyarok is jelentkezhetnek

Következő írásunk

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szombat reggel a Facebook-oldalán jelentette be: indul az ellenzéki előválasztáson, hogy a kormányellenes erők miniszterelnök-jelöltje legyen majd a jövő évi országgyűlési választáson. Nemrég Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa jelentette be indulását, korábban pedig Jakab Péter, a Jobbik politikusa, illetve Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke jelentkezett be. A Fidesz Gyurcsány Ferenc exminiszterelnök rendezésében zajló színjátéknak tartja az ellenzéki előválasztást.