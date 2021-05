Következő írásunk

Az önkéntes munka önmagában hordja jutalmát, de azért fontos, hogy a közösség is tudomást szerezzen arról a nagyon értékes munkáról, amelyet a civil szervezetek és tagjaik minden ellenszolgáltatás nélkül végeznek – ezért díjazza a Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) minden évben a legjobbakat. Idén ugyan kevesebb civil szervezet és kevesebb önkéntes is pályázott, a járvány erre a tevékenységre is rányomta a bélyegét, de aki a nehéz időkben is helytáll, az minden elismerést megérdemel – hangzott el azon a szűk körben megtartott, szerény ünnepségen, amelyen az év civil szervezetét és az év önkéntesét díjazták.