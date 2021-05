Segítő önkénteseket díjaztak

Az önkéntes munka önmagában hordja jutalmát, de azért fontos, hogy a közösség is tudomást szerezzen arról a nagyon értékes munkáról, amelyet a civil szervezetek és tagjaik minden ellenszolgáltatás nélkül végeznek – ezért díjazza a Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK) minden évben a legjobbakat. Idén ugyan kevesebb civil szervezet és kevesebb önkéntes is pályázott, a járvány erre a tevékenységre is rányomta a bélyegét, de aki a nehéz időkben is helytáll, az minden elismerést megérdemel – hangzott el azon a szűk körben megtartott, szerény ünnepségen, amelyen az év civil szervezetét és az év önkéntesét díjazták.

Tavaly nagyon különleges év volt, ez azon is meglátszott, hogy jóval kevesebben pályáztak: 7 civil szervezet (a tavalyelőtti 15-höz képest) és 3 önkéntes (2019-ben 6 volt) – közölte Ráduly Attila, a CIVEK elnöke, aki szerint ez a mezőny is megizzasztotta a hattagú zsűrit. Az elbírálás nehézségeiről Kiss Emese, Bereczki Kinga és Torma Vera beszélt, egyenként méltatva a pályázók tevékenységét és kitartását is. Összességében az látszik, hogy a másokon való segítés uralta az elmúlt esztendőt, habár voltak más programok is, például a most először pályázó Auto Krono Klub a turizmus, ipartörténelem, gazdaságfejlesztés terén ért el eredményeket. Sepsiszentgyörgyről további három pályázat futott be: a Salvatore Egyesület Együtt sikerülhet!, igen sokrétű (oktatást, tájékoztatást, rendezvényeken való jelenlétet, elsősegélyképzést, a mentőszolgálat segítését, adományok gyűjtését és kézbesítését felölelő) programját nevezte, a United by Music Románia egy olyan tevékenységgel, amelynek fő célja a fogyatékkal élő gyermekek beilleszkedése, elfogadtatása a zenén keresztül, a Civil összefogás pedig több egyház és az önkormányzat segítő szolgáltatásainak együttműködésével 120 idős személy (gyógyszerrel, élelemmel és hasonlókkal való) ellátását oldotta meg. Kézdivásárhelyről is három pályázatot nyújtottak be, a Zöld Nap Egyesület a Légy önkéntes, tápláld a lelkedet! önkéntestoborzóval, a Szeretetiskola azoknak a gyermekeknek a délutáni foglalkoztatását, ebédjét vállalta fel, akik egyszülős családban vagy nagyszülőknél nevelkednek, a Kendu Egyesület pedig a mozgásukban korlátozott gyermekek kerékpározásra, sportolásra való ösztönzését. A zsűritagok hangsúlyozták, hogy nagyon közel álló pontszámok jöttek ki, a legtöbbet azonban a Salvatore Egyesület kapta, így övék Az év civil szervezete díj és a T3 Nyomda által biztosított ezerlejes jutalom.

Az egyénileg pályázó önkéntesek rangsorolása sem volt egyszerű, hiszen másféle tevékenységeket kellett összehasonlítani, amelyek csak gazdagságukban hasonlítottak. Sepsiszékről Pakucs Tamás a helyi közösségért sokat tevő Szentiváni Ifjak Alakulatának vezetőjeként pályázott, Felső-Háromszékről Sárkány Hanna a Wegener Pro Sanitate egyesület tagjaként (méltatása szerint minden olyan helyen felbukkant, ahol segítségre volt szükség), Erdővidékről pedig Sütő Gábor Csaba, közismert nevén Gabi bácsi, aki alig pár napja töltötte be a 67. évét, és aki 2020-ban korával és a Maradj otthon! felszólítással szembemenve hordta a gyógyszereket és minden mást a rászorulóknak. Idén ő lett Az év önkéntese, és érezhető meghatottsággal vette át az oklevelet, illetve a MultiNr cég által felajánlott 500 lejes jutalmat. Mint mondta, nem a kitüntetésért cselekedett, ez „magándolog, belső érzés”, a családjában ezt látta még a kommunizmus idején, amikor nehéz volt bizonyos gyógyszerekhez vagy ellátáshoz jutni. Hozzátette: reméli, hogy százéves korában is tud még önkénteskedni.