Rég nem tapasztalt pillanatokban volt részük a piros-fehér mezes labdarúgóknak, ugyanis a mérkőzésre érkező házigazdák autóbuszát éneklő szurkolók fogadták a stadion előtt. Diószegi László klubelnök is bekapcsolódott a játékosok buzdításába, énekelt és lengette a zászlót, majd lehívta a labdarúgókat a járműről, akik együtt ünnepeltek a lelkes drukkerekkel. Bár Klaus Iohannis államelnök jóváhagyta a nézők visszatérését a stadionokba, ennek ellenére várhatóan csak a május 22-én, szombaton rendezendő kupadöntőn lesznek szurkolók, ezt követően pedig a bajnokság utolsó fordulójában is 25 százalékos kihasználtságú lelátók előtt léphetnek pályára a csapatok.

A vasárnapi mérkőzést a Sepsi OSK kezdte jobban, többet birtokolta a labdát, a 14. percben azonban a vendégek veszélyeztettek először, Olimpiu Moruțan kapu irányába csavarodó szögletét Niczuly Roland könnyedén kiöklözte. Nem sokkal később a házigazdák előtt is adódott lehetőség, viszont Nicolae Păun távoli lövése kevéssel mellé ment. A sepsiszentgyörgyi csapat a 19. percben megszerezhette volna a vezetést, Branislav Niňaj bal oldali beadása után Pavol Šafranko senkitől sem zavartatva közelről pontatlanul fejelt.

Leo Grozavu együttese a folytatásban is szervezettebben játszott fővárosi ellenfelénél, így a további helyzetek sem maradtak el, viszont Marius Ștefănescu és Gabriel Vașvari távoli próbálkozását is hárította Cătălin Straton. A 37. percben az FCSB is eltalálta a kaput, Ovidiu Popescu lövését Niczuly magabiztosan hárította. Az első félidő végén Andrei Dumiter tizenegyest reklamált, miután Iulian Cristea felöklelte a tizenhatos területre betörő csatárt, ám a játékvezető nem látta szabálytalannak az esetet.

Szünet után is a házigazdák játszottak élénkebben, az 55. percben Vașvari jobb felső fele tartó szabadrúgását Straton bravúrral szögletre mentette. A vezetés megszerzése a jobban játszó háromszéki csapatnak jött össze a cseréknek köszönhetően, Cătălin Golofca előkészítését Claudiu Petrila tíz méterről a hálóba továbbította (1–0). A Sepsi OSK a 71. percben növelte előnyét, Florin Purece passzát követően Risto Radunović próbált menteni, azonban a labda Dumiter lábáról a kapuba pattant (2–0). A házigazdák az újabb lehetőséget már nem tudták gólra váltani, Vașvari távoli lövését védte Straton. Az utolsó negyedórában egyenlítettek a vendégek, a 81. percben Octavian Popescu kiugratása után Alexandru Buziuc gurított a kapuba (2–1), majd a hosszabbításban Moruțan előkészítését Florin Tănase kapásból a bal alsóba lőtte (2–2).

1. Liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló: Sepsi OSK–FCSB 2–2 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Aganović (Kovács, 89.), Niňaj, Mitrea, Ștefănescu – Fofana (Tincu, 84.), Vașvari – Dumiter, González (Purece, 46.), Păun (Petrila, 63.) – Šafranko (Golofca, 63.). Vezetőedző: Leo Grozavu. FCSB: Straton – Crețu, Cristea, Nedelcu (Buziuc, 30.), Radunović – Oaidă (Niță, 75.), Ov. Popescu (Perianu, 49.), Olaru – Moruțan, Tănase, Oc. Popescu. Vezetőedző: Anton Petrea. Gólszerzők: Petrila (69.), Dumiter (71.), illetve Buziuc (81.), Tănase (90+2.). Ságra lap: González (39.), Păun (57.), Golofca (87.), Niczuly (90+4.), illetve Moruțan (42.), Tănase (74.).

További eredmények, 8. forduló: * playoff: Academica Clinceni–FC Botoșani 4–3 (gólszerzők: Csandarov 22., Marković 72., 86., Csuncsukov 75., illetve F. Achim 5. – öngól, Ongenda 17., Papa 45.), Craiova–Kolozsvári CFR 1–3 (gsz.: Baiaram 11., illetve Păun 5., 75., Deac 68.) * playout: Chindia Târgoviște–FC Viitorul 0–2 (gsz.: Chițu 55., Santos 84.), Jászvásári Politehnica–FC Hermannstadt 0–1 (gsz.: Alhassan 78.), Astra Giurgiu–FC Voluntari 0–3 (gsz.: Betancor 27., Lopes 50., Mailat 65.), Aradi UTA–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gsz.: Antal 50.), FC Argeș–FC Dinamo 1–2 (gsz.: Mediop 59., illetve Mihaiu 12., Sorescu 82.).

A playoff rangsora:

1. CFR 5 1 2 12–5 48

2. FCSB 3 3 2 13–11 45

3. Sepsi OSK 4 2 2 9–6 37

4. Craiova 2 2 4 8–11 37

5. Botoșani 3 1 4 13–16 31

6. Clinceni 2 1 5 8–14 29

A playout rangsora:

1. Târgoviște 4 3 1 7–3 35

2. Argeș 3 2 3 10–6 31

3. Arad 4 0 4 7–9 31

4. Dinamo 5 1 2 11–8 30

5. Viitorul 4 1 3 8–4 29

6. Medgyes 3 3 2 11–8 29

7. Voluntari 3 2 3 6–7 27

8. Astra 1 2 5 6–11 24

9. Hermannstadt 3 1 4 5–9 23

10. Jászvásár 2 1 5 5–11 20

A 9. forduló programja: * playoff: FC Botoșani–Kolozsvári CFR (kedd, 20.30 óra), FCSB–Craiova (szerda, 21.30 óra), Academica Clinceni–Sepsi OSK (csütörtök, 20.30 óra) * playout (szerda, 18.30 óra): Medgyesi Gázmetán–Jászvásári Politehnica, FC Voluntari–Aradi UTA, FC Viitorul–Astra Giurgiu, FC Dinamo–Chindia Târgoviște, FC Hermannstadt–FC Argeș.