Tisztább lett az Olt sepsiszentgyörgyi szakasza

Bereczki Kinga ügyvezető lapunk érdeklődésére elmondta, csoportok is csatlakoztak felhívásukhoz, így a Lármafa Egyesület, a Vöröskereszt és a Turulmadár Ifjúsági Iroda önkéntesei is szedték a szemetet a folyóparton. Zsákjaikba főleg háztartási hulladék került, de játékokat, ruhadarabokat is találtak, sőt, gumiabroncs és személyes holmik is eldobva hevertek a folyó mentén. Azt tapasztalták, van néhány olyan pont, ahol több a hulladék, ezért javasolni fogják a városházának, hogy ott helyezzenek ki tárolókat, de a vízről is igen sok szemét gyűlt össze. Megjegyezte, a vízügyi hatóság a napokban munkagépeivel összegyűjti az építkezési hulladékot a folyó partjáról.

Összességében jó hangulatú akció volt a szombati, melynek során többen jelezték, nem is tudták, hogy milyen gyönyörű helyek vannak az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán – mutatott rá a HKA ügyvezetője. Jelezte azt is, a Trident mögötti partszakasz kitakarítására a következő napokban kerül sor.

Mint arról korábban beszámoltunk, a HKA a Mai Mult Verde fővárosi környezetvédelmi szervezettel társulva, közel harminc Hargita és Kovászna megyei település lakóinak mozgósításával kívánja megtakarítani az Olt folyót annak forrásától kezdve. A kezdeményezés a Tiszta vízzel országos program keretében valósul meg, célja pedig az, hogy minél kevesebb műanyag hulladék kerüljön a hazai folyókba. Az átfogó takarítás Háromszéken 11 település – Illyefalva, Kilyén, Sepsiszentgyörgy, Gidófalva, Étfalvazoltán, Bodok, Oltszem, Málnás, Málnásfürdő, Mikóújfalu, Sepsibükszád – térségét érinti.