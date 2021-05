A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede az elmúlt időszakban két nívós hegyikerékpáros világkupaversenyen is próbára tette magát. A bukaresti Dinamo-BikeXpert-Superbet háromszéki sportolója Németországban és Csehországban versenyzett a világ legjobbjai ellen, mivel azonban több mint fél év után állt rajthoz, így csak a tapasztalatszerzést tűzte ki célul.

A 25 éves sepsiszentgyörgyi hegyikerékpáros május 8-án és 9-én a németországi Albstadtban versenyzett, ahol az elit férfiak között 37 országból 151 versenyző küzdött a dobogós helyezésekért és a világranglistapontokért. Molnár a kevésbé technikás, hosszú emelkedőkkel tarkított viadalt a 138. helyen fejezte be, amire három pontot kapott. Innen a csehországi Nové Město na Moravě irányába vezetett az útja, ahol május 15-én és 16-án újabb világkupaverseny következett számára. Ezúttal az elit férfiak mezőnyében 38 országból 145 sportoló állt rajthoz, a háromszéki versenyzőnek jobban feküdt a terep, hiszen az emelkedők rövidebbek, a pálya pedig technikásabb volt, így a 131. helyen zárt, újabb három pontot szerezve.

„Több mint fél év után versenyeztem ismét, viszont nem a legszerencsésebb döntés az idényt világkupaversennyel kezdeni. Idén belföldön még nem álltam rajthoz, hiszen eddig a hegyekben nagy hó volt, ráadásul a kisebb nemzetközi viadalok is kimaradtak, így egyből a mély vízbe ugrottam. A világkupaversenyeken a világ legjobbjai tették próbára magukat, számomra egyértelműen a tapasztalatszerzés volt a cél, amit a folytatásban majd fel tudok használni. A két megmérettetés mellett több edzésem is volt, ám az időjárás nem kedvezett, még elég hideg volt mindkét országban. Próbáltam a legjobbat kihozni magamból, viszont vigyáztam arra is, hogy a sáros köveken ne csússzak meg és ne essek el, hiszen még előttem van az idény. Németországban kevésbé feküdt a pálya nekem, mivel hosszú emelkedők voltak, ráadásul kevésbé volt technikás, Csehországban pedig épp az ellentéte volt a terep, ami jobban tetszett” – mondta lapunknak Molnár Ede, aki péntektől vasárnapig a Szeben megyei Feleken teszi próbára magát háromnapos szakaszversenyen.

Eredmények: * Albstadt: 1. Victor Koretzky (Franciaország) 1:20:23 óra, 2. Nino Schurter (Svájc) 1:20:25, 3. Mathias Flueckiger (Svájc) 1:20:46... 138. Molnár Ede (Románia) * Nové Město na Moravě: 1. Thomas Pidcock (Nagy-Britannia) 1:20:55 óra, 2. Mathieu van der Poel (Hollandia) 1:21:55, 3. Mathias Flueckiger 1:22:10... 131. Molnár Ede. (miska)