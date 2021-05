Egymillió dollár oltásért

Az amerikai viszonylatban is tekintélyes díjakat a szövetségi koronavírus-segélyalapokból finanszírozzák majd – idézi a republikánus Mike DeWine kormányzó televíziós beszédét a The New York Times. A sorsolást öt héten rendezik meg, minden alkalommal kihúznak egy nyertest, akinek egyetlen kötelezettsége az lesz, hogy beoltassa magát Covid ellen. Az első sorsolást május 26-án tartják az ohiói szerencsejáték szervezésében.

„Akár őrültnek is tarthatnak, és azt mondhatják, hogy az egymillió dolláros sorsolási ötlet pénzkidobás. Az igazi pazarlás azonban a járvány ezen szakaszában, amikor a vakcina bárki számára könnyen hozzáférhető, a koronavírus következtében elvesztett élet” – írta a Twitteren a kormányzó.

DeWine az egyedi Covid-lottó népszerűsítésével egyidejűleg bejelentette, hogy Ohióban június 2-án – az idősotthonokra vonatkozók kivételével – feloldják az összes korlátozást. Az amerikai országos, 35 százalékos átlaghoz hasonlóan Ohio lakosságának 36 százaléka kapta meg mindkét dózist. A 11,7 millió lakosú államban közel 20 ezer áldozata volt a járványnak.

A kormányzó ötlete vegyes fogadtatásra talált. Egyesek szerint felülmúlja más államok látszólag szűkös felajánlásait. Mások megkérdőjelezték, azt mondták, a pénzt talán hasznosabban is el lehetne költeni a járvány következményeinek enyhítésére. A terven még néhány republikánus is megütközött.

A kormányzó egyébként azt is bejelentette, hogy öt tizenéves hasonló sorsolási program részeként teljes ösztöndíjat nyer az állami egyetemek valamelyikére.

Az ohiói ösztönzés amúgy nem egyedülálló. Jim Justice nyugat-virginiai republikánus kormányzó a múlt hónapban belengette, hogy az állam 100 dolláros takarékkötvényt ad azoknak a 16 és 35 év közötti fiataloknak, akik beadatják maguknak a Covid-oltást. New Jersey „injekciót és sört” kínál azoknak, akik májusban megkapják az első dózist, és ellátogatnak az ügyet felkaroló sörfőzdékbe. Detroit 50 dolláros feltöltött bankkártyákat osztogat mindenkinek, aki elvisz egy be nem oltott lakost egy oltóközpontba. Maryland az állami alkalmazottaknak az oltás ösztönzésére 100 dollárt ajánl fel – jelentette be Larry Hogan kormányzó. (index.hu)