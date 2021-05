Bajban a tyúkfarmok

Jelentős veszteségeket okozott országos szinten az afrikai sertéspestis. Megyénkben is azonosítottak fertőzött állatot, de pillanatnyilag egyetlen fertőzési gócot sem tartanak nyilván. Utóbbi jó hír mellett rosszat is megtudtunk dr. Örsi Csaba megyei főállatorvostól: a madárinfluenza hazai megjelenése miatt szigorításokat vezettek be. Ez leginkább egy rétyi tyúkfarmot érint, ahol igen nehézzé vált a csibék eladása.

Legutóbb afrikaisertéspestis-gócot Csernátonban tartottak nyilván. Miután 774 sertés vérmintáját ellenőrizték, és mindegyik negatívnak bizonyult, Csernátont is fertőzésmentesnek nyilvánították – mondta a főállatorvos.

A megyében két szárnyasfarmot tartanak nyilván. Az egyik egy pulykafarm Illyefalván, de jelenleg nincs állománya, így nem érintik a madárinfluenza miatti szigorítások. A másik, rétyi tyúkfarmon viszont, ahol a tojásokat saját keltetőben keltetik, 7500 darabos az állomány, és a csibék eladását nagyon megnehezítették a madárinfluenza miatti korlátozások – részletezte a főállatorvos. A farmkapuból csak engedélyezett járművekkel szabad engedélyezett farmokra szállítani a csibéket. Kivétel, ha ötven kilométeres körzetbe legtöbb 350 csibét szállítanak, ezt a vásárló saját, nem engedélyezett autójával is megteheti – tudtuk meg.

Toró Tibor, a rétyi tyúkfarm tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta: a hétvégén 44 000 csibét kellett elpusztítaniuk. Elgázosították, a tetemeket krematóriumban kellett elhamvasztaniuk, csak ez több mint 1000 eurójukba került. Az állam részéről kártérítéséről szó sincs, ha megtérítést akarnak, perelniük kell. Már volt ilyen esetük 2006-ban (az országban egyedüliként), akkor három év után kaptak kármegtérítést, a valós kár mintegy egyharmadát – ez el is ment jogászokra, ügyvédre, banknak, pénzügynek – elevenítette fel Toró.

Persze valószínűleg most is lesz, de most már tudják, hogyan kell fellépni, többen fognak össze a kártérítés reményében – mondta a farmtulajdonos. Azt is elmondta, miközben őket hivatalosan működő farmként leblokkolták, addig idegen megyékből érkezett autók árulják vidéken a csirkéket, melyek importból származnak. Védeni kellene a helyi terméket, az itthon megszületett csirkét kellene előnyben részesíteniük a csibét vásárlóknak – összegzett.