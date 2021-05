Támogatás méhészeknek

Előző írásunk

Jelentős veszteségeket okozott országos szinten az afrikai sertéspestis. Megyénkben is azonosítottak fertőzött állatot, de pillanatnyilag egyetlen fertőzési gócot sem tartanak nyilván. Utóbbi jó hír mellett rosszat is megtudtunk dr. Örsi Csaba megyei főállatorvostól: a madárinfluenza hazai megjelenése miatt szigorításokat vezettek be. Ez leginkább egy rétyi tyúkfarmot érint, ahol igen nehézzé vált a csibék eladása.