Két magyar egyházi óvoda Nagyváradon

Átadták a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült első romániai evangélikus óvodát vasárnap délután Nagyváradon, hétfőn pedig a római katolikus Szent László Óvoda új épületszárnyának alapkövét helyezte el Böcskei László megyéspüspök és Grezsa István, a magyar miniszterelnökség Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjáért is felelős miniszteri biztosa.

Az újonnan épült evangélikus óvoda négy csoportban 120 gyermeknek biztosít magas színvonalú napközis foglalkozást. A beruházás összege 120 millió forint volt. Grezsa István elmondta: az óvoda­program a magyar önépítési folyamat része, de a Kárpát-medence népeinek megértését is szolgálja. „Tudomásul kell vennünk, hogy ez a páratlan geopolitikai történelmi és földrajzi hely több nép otthonául szolgál. Harminc évvel a rendszerváltás után kirajzolódik, hogy egymásra vagyunk utalva. Karöltve kell megfogalmaznunk elvárásainkat a jövendő Európájával és a világban látható geopolitikai kihívásokkal kapcsolatban. Csak együttműködésben lehet jövőt építeni ebben a térségben” – jelentette ki. Adorjáni Dezső, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke, aki közölte: ez az első általuk épített óvoda a magyar óvodafejlesztési program keretében, és további hetet építenek, amelyek közül hármat hamarosan átadnak. Felidézte: 1921-ben a magyarországi anyaegyházról leszakadt 33 gyülekezet Romániában új püspökséget szervezett. Sikerült, mert nagyformátumú emberek álltak az ügy élére. „Akkor egy életfolyamat indult el, és mi annak vagyunk az örökösei. Más időket élünk, mások a veszélyek, de ahogy ők felvállalták a harcot, nekünk tovább kell ezt az életáradást vinni” – véledekett.

A nagyváradi Szent József plébánia telkén álló katolikus óvodát, amelyhez a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) néhány éve elkészített egy tornatermet és közösségi helyiséget, a mostani harmadik ütemben egy új szárnnyal egészítik ki, amelyhez tanmedence és játszótér is tartozik. A beruházás értéke eléri a 357,5 millió forintot. Ez egy 130 gyermeket befogadni képes óvoda lesz, minden igényt kielégítő felszereléssel. A hétfői alapkőletételen, amelyen Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, Szabó Ödön RMDSZ-képviselő és Demeter Katalin kolozsvári konzul is részt vett, nemcsak időkapszulát, hanem a Szent László által alapított nagyváradi székesegyház egyik tégláját is elhelyezték, jelezve, hogy az óvoda erős alapra épül, és azt a reményt hordozza, hogy ha majd egyszer az időkapszulát kibontják, lesznek, akik a magyarul írt üzenetét elolvassák és megértik.

Grezsa István felidézte: az öt éve kezdődött, 61 milliárd forintos költségvetésű magyar óvodafejlesztési kormányprogram keretében 179 új óvoda és bölcsőde építését vállalták. További 713 óvoda fejlesztése is szerepel a programban, ezek zöme már elkészült, szerte a Kárpát-medencében több mint 400 óvoda kapott új játszóteret vagy komolyabb didaktikai fejlesztést. Az óvodafejlesztési program Erdélyben (Partiummal együtt) 103 új intézmény építését és 376 megújítását jelenti. Hozzátette: a nagyváradi római katolikusok kiemelt szereplők. Szentjobbon és Kárásztelken már átadták az óvodát, lényegében már működik a felavatásra váró tasnádi óvoda, Érmihályfalván szintén elkezdődött a katolikus óvoda építése, de Belényes, Érsemjén, Nagyszalonta is szerepel a programban.

„Mindenhol van elég gyerek, túljelentkezés is van. Vannak tehát, akik ezeket az új intézményeket belakják, és minden remény szerint a mesevilágon keresztül a magyar anyanyelv és a kultúra megőrződik a szórványban is, nem csak a tömbvidékeken” – nyilatkozta a miniszteri biztos.