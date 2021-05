Dragnea újabb pere

Következő írásunk

ELÍTÉLTÉK, DE A KÁRT NEM HAJTOTTÁK BE. Valahogy semmi sem akar összejönni a román hatóságoknak a korrupció miatt elítélt egykori hírszerző, Daniel Dragomir ügyében: mivel még az ítélethozatal előtt meglépett az országból, így nem lehetett bebörtönözni, most az is kiderült, hogy közel egy évvel a tavaly júniusban meghozott ítélet után sem hajtották be rajta azt az összeget, amelyet kenőpénzként kapott.