ELÍTÉLTÉK, DE A KÁRT NEM HAJTOTTÁK BE. Valahogy semmi sem akar összejönni a román hatóságoknak a korrupció miatt elítélt egykori hírszerző, Daniel Dragomir ügyében: mivel még az ítélethozatal előtt meglépett az országból, így nem lehetett bebörtönözni, most az is kiderült, hogy közel egy évvel a tavaly júniusban meghozott ítélet után sem hajtották be rajta azt az összeget, amelyet kenőpénzként kapott.

Az adóhivatal csak annyit tudatott egy szűkszavú közleményben, hogy az elítélt nem fizetett önként, és végrehajtás útján sem hajtották be a pénzt. Mindezt annak ellenére, hogy a korrupcióellenes ügyészség még 2015-ben zárolta a család vagyonát, benne egy bukaresti lakással és egy Porsche Cayenne márkájú gépkocsival. A volt hírszerző tisztet három év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték befolyással való üzérkedésért, pénzmosásért és okirat-hamisításért. A vád szerint 2012–2013-ban, amikor még a SRI terrorellenes osztályán tevékenykedett, feleségével együtt több mint kétmillió lejt kapott egy Romániában tevékenykedő libanoni üzletembertől, hogy közbenjárjon az érdekében az adóhivatalnál és a pénzügyőrségnél. Dragomir egyébként számos kényelmetlenséget okozott a SRI-nek: ő jelentette ki, hogy titkosszolgálati eszközökkel „gyártották” a székely „terroristák” ügyét és más terrorvádakat is, és azzal fenyegetőzött, hogy leleplezi, ki épített be embereket a magyar közösség megvádolt tagjai közé a Beke István-ügyben, ki hamisított hangfelvételeket és hogyan gyártott terroristákat. De arról is beszélt, hogy a SRI politikusokat és újságírókat is lehallgatott. Idén februárban váratlanul feladta magát az olaszországi Bari városában, de azóta sem adták ki Romániának. (Főtér)

KETTŐS GYILKOSSÁG A TEMPLOMUDVARON. Két újabb áldozata van a családon belüli erőszaknak: az Argeș megyei Mihăiești faluban egy férfi a templom udvarán szúrta le volt élettársát és a nő első házasságából származó gyermekét vasárnap. A 37 éves nő és 15 éves fia életét vesztette. A gyilkos ugyanazzal a késsel öngyilkossági kísérletet követett el, ám túlélte, jelenleg kritikus állapotban, kórházban van. Utólag kiderült, hogy a férfi korábban többször megfenyegette a nőt, hogy bosszút áll rajta, ha elhagyja, sőt, a fiú is panaszkodott erre az édesapjának. A nő mégis kiszállt a kapcsolatból, és mivel a volt élettárs többször is követte, feljelentést tett ellene a rendőrségen, ám végül visszavonta, remélve, hogy a zaklatás abbamarad. Esete nem egyedi: tavaly 51 nő vált családon belüli erőszak halálos áldozatává Romániában. (observatornews / Transindex)