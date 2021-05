A sajtótájékoztatót Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Fejér László Ödön szenátor, Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere, Ambrus József, a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója, valamint Lukács Botond, a Lemhényi Ifjúsági Szervezet elnöke, a program helyi kezdeményezője tartotta.

Elsőként Tamás Sándor elmondta: a helyszínt nem véletlenül választották, hiszen pár évvel ezelőtt a környezetvédelmi minisztériumnak köszönhetően szabályozták a Kászon-patakát, ami megmenti a település e részét az árvizektől. A Zöld Háromszék programban a Tiszta környezet, gazdag vidék jelmondatot választották – hangsúlyozta, megjegyezve: az a céljuk, hogy Háromszék legyen az ország legtisztább megyéje levegőminőség és környezet szempontjából. Bokor Tibor örömét fejezte ki, hogy Tánczos Barna miniszterként az utóbbi időben másodszor látogatott Kézdivásárhelyre. Polgármesterként örül a programnak, nemcsak anyagilag támogatja a lemhényi fiatalok kezdeményezését, hanem az általa vezetett hivatal munkatársai is részt fognak venni abban – mondotta a céhes város polgármestere.

Lukács Botond megköszönte az illetékeseknek, hogy felkarolták a Lemhényi Ifjúsági Szervezet kezdeményezését. Bejelentette: május 29-én elkezdődik egy nagy álom megvalósítása a tiszta Kézdiszék, tiszta Háromszék érdekében. Önkéntesekkel megtisztítják a Feketeügy és a folyóba ömlő patakok medreit. A Feketeügy hossza 104 kilométer, 2320 négyzetkilométer árterülettel, amelyből május 29-én 33 kilométernyi szakaszt takarítanak ki, egészen az Oltig. A huszonhét mellékpatak 414 kilométere 54 települést érint, amelyből kettő város. Május 29-én tizenkét patak 153 kilométerét takarítanák ki hétszáz önkéntessel. Ambrus Józsefre hárul az a feladat, hogy megszervezze ennek a nagyméretű rendezvénynek a logisztikai hátterét.

Tánczos Barna miniszter óriási kihívásnak nevezte a lemhényi fiatalok kezdeményezését, külön gratulálva azoknak, akik ezt a nehéz feladatot merik vállalni. A minisztérium is társulni óhajt ehhez a programhoz, állandó és szigorú ellenőrzést kell végrehajtani, be kell azonosítani azokat a helyeket, ahol törvénytelen szemétlerakás történik, az elkövetőket pedig szigorúan meg kell büntetni, példát kell statuálni – hangsúlyozta a miniszter, aki azt is bejelentette, hogy május 29-én személyesen is jelen lesz a patakmeder-takarításon.