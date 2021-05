Medvetámadás Dálnokon

A nagyvad több kecskét, három kutyát és egy lovat sebesített meg. Marti István polgármester a támadás utáni napon átiratban fordult a bodoki vadásztársasághoz, és a megyei környezetvédelmi hivatalt is értesítette az esetről. Azt kérte a bodoki vadásztársaságtól, hogy igényeljenek kilövési engedélyt „a dálnoki emberek és állatok testi épségét veszélyeztető” medvére. A dálnoki polgármester szerint a faluszéli házakhoz és a temetőbe több medve is bejár rendszeresen. Véleménye szerint a falu közelében lévő felszegi lucernásban több medve is tartózkodik. „Évek óta kínlódunk a jelenséggel, és egyre nagyobb a medveállomány. Mi is szívesen látnánk egy herceget Dálnokon, mert úgy látszik, hogy a hatóságok számára a medve fontosabb, mint az emberi élet” – mondotta Bartók Ede Ottó községmenedzser.