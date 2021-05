Ügyesek és büntetőügyesek

Amerikában elég hamar elítélik a delikvenst, ha horogra akad. Most éppen egy honfitársunkat és öt honfitársnőnket kapták el, amint az úgynevezett „imádkozásos módszerrel” raboltak ki buddhista templomokat. Ortodoxok lehettek, és azért mentek buddhista templomba, mert Teodosie érsek megtiltotta, hogy katolikus templomba menjenek. Szóval, templomba mentek, hogy egy súlyos beteg hozzátartozójukért imádkozzanak. Azután egyikük azt mondta, vécére kell mennie, amivel elterelték a figyelmet, és a többiek közben minden értéket összeszedtek, amire rátehették a kezüket. Legutóbb egy vietnami buddhista templomba akartak bemenni, ahová nem engedték be, mondván, hogy minden vietnami nyelven folyik. Két nap múlva visszatért egy hazánkfia, valamint öt hazánklánya, és elcsórtak mindent, ami volt: pénzt, ékszereket és műalkotásokat. De úgy látszik, Buddha szeme is mindent lát, és magharagudott rájuk, mert rajta- és elkapták őket.

Az amerikaiak az ilyen piti bűnözők és saját rendőreinek (mint a színes bőrű George Floyd gyilkosának) elfogásában bizony jeleskednek. A korrupciós ügyekben már nem olyan szorgalmasok, mert lám, a kutya sem nyomoz az amerikai cég ügyében, pedig az amerikai Bechtel az erdélyi autópályával félmilliárd euró kárt okozott Romániának. De úgy látszik, őket nem érdekli az ilyen potomság, és különben is, a cég a jövedelmi adót valószínűleg az Egyesült Államokban fizeti.

A bukaresti amerikai nagykövetség viszont nálunk harcol erősen a korrupció ellen, amiből valóban bőven terem. No meg olyan jó üzletek összehozásában jeleskedik, mint amilyent Iohannis ütött nyélbe Donald Trumppal, amikor négymilliárdra vettünk fegyvert tőlük, ráadásul elnökünk még egy sapkát is kapott. Most a jobb viszony elérése végett bizonyosan Joe Bidentől is bevásárolunk.

Közben ideahaza is őrölnek a korrupcióellenes ügyészség malmai. Most hozott egy nem jogerős döntést a bukaresti törvényszék Marian Vanghelie ügyében, akit 11 év nyolc hónap börtönre ítélt. Úgy kell neki, ha nem állt át idejében a Nemzeti Liberális Pártba vagy az MRSZ–PLUS-ba. (Esetleg az RMDSZ-be.) De ő bátor ember, megmondta, hogy nem menekül el gyáván az országból, mint mások. És feltette a szónoki kérdést, hogy tudják-e, honnan van neki ekkora ereje? Csakis a Jóistentől! – állítja. Kilenc rendi vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel, pénzmosással vádolják. Azok, akik pénzt adtak neki, és munkálatokat végeztek a fővárosnak, akár negyven százalékkal is felülárazták az elvégzett munkát. Az Antena 3-ban sugárzott műsor végén, ahol legutóbb szerepelt, kért egy bibliát, és kezét rátéve megesküdött, hogy nem vett el semmi pénzt, és „nem volt semmi problémája”. Erre mit mondhat egy hívő bíró a fellebbezés után? Csakis azt, hogy ártatlan.

Közben a törvényszék 15 millió euró kártérítésre ítélte. Ha ő nem vett el pénzt, akkor szegény miből fogja azt kifizetni? Én elhiszem, hogy kerületi polgármesteri fizetéséből szerényen élt, no de ennyire? Mert közben még ajándékozott Mircea Geoanának (aki majdnem elnök lett, de most „csak” a NATO alelnöke) egy 40 ezer eurós Glashutte órát. És még kettőt. Ezeket Geoanának nem kell visszaadnia, mert nem tud róla, hogy meg akarták volna vesztegetni. De legalább mindig tudja, hogy hány óra. Egyik a belgiumi, másik a bukaresti, harmadik a washingtoni időt mutatja.

Különben Romániában a „mi” korruptjaink (a hatalmon lévőké) általában sokkal jobbak, mint az „övéké” (az ellenzéké). Ezért az okos politikus mindig a nyertes pártban leledzik, mert általában akkor jár rá a rúd és az ügyészség a gyanúsítottakra, mikor az a párt, amelyiknek oszlopos tagjai voltak, kiesik a hatalomból. Mihelyt a szociáldemokraták elvesztették az európai parlamenti választásokat, rögtön bezárták a pártvezér(kos) Liviu Dragneát. A volt miniszterelnököt, Adrian Năstasét is csak azután, miután leesett a magas polcról. Merte-e piszkálni valaki az elnökként uralkodó Traian Băsescu földbirtokossá gazdagodott lányát vagy jobb kezét, Elena Udreát?

Aki még teheti, gyorsan álljon át a vörös pestisesektől a liberális sárga veszedelem képviselőihez. Akkor lehet, hogy csak négy év után kerül az ügyészségek célkeresztjébe.