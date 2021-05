A magyar szövetség (MLSZ) tájékoztatása szerint a kerettagok több mint fele már megérkezett Telkibe: szűk egy hónappal a Portugália elleni első csoportmeccs előtt a Magyarországon futballozó játékosok mellett a klubszezont már szintén befejező Lang Ádám, Kecskés Ákos és Nagy Ádám is az olasz szakember rendelkezésére állt. Marco Rossi nagyon hasznosnak ítélte, hogy már most el tudták kezdeni a munkát a kerettagok többségével.

„A már megszokott kerettagok számára ugyancsak hasznos ez a plusz egy hét, de az újoncok számára is jó lehetőséget ad arra, hogy minél jobban megismerjék az elképzeléseinket, és persze nekünk is, hogy minél jobban megismerjük őket” – nyilatkozta Rossi. Az edző kiemelte: ezen a héten a taktikai elemek gyakorlásán, az automatizmusok minél hatékonyabb kialakításán lesz a hangsúly, míg jövő héten az ausztriai edzőtáborban egy kicsit nagyobb figyelmet kap majd a fizikai felkészítés is.

A jelenlegi 18 játékoshoz csütörtökön a két Törökországban játszó kerettag, Szalai Attila és Varga Kevin is csatlakozik, míg a többiek jövő hét elejétől állnak rendelkezésre.

A magyar válogatott az Európa-bajnokságon június 15-én a címvédő portugálokkal, négy nappal később a világbajnok franciákkal játszik a Puskás Arénában, majd június 23-án a 2014-ben vb-aranyérmes németek ellen Münchenben zárja a csoportkört.