Az új gyűjtőkről Tóth-Birtan Csaba alpolgármester beszélt a lakótársulások körében történt felmérés ismertetése alkalmával. Az elöljáró rámutatott, hogy a tömbháznegyedekben kialakított hulladékgyűjtő pontoknál nagyon nehéz megállapítani, hogy ki az, aki valóban szelektíven gyűjt, ezért az a differenciált díjszabási rendszer, amelyet a Tega a magánházak esetében bevezetett, nem alkalmazható. A megoldás az okos hulladékgyűjtő rendszer telepítése, amely segítségével lakásonként beazonosíthatóvá válik, hogy ki milyen hulladékot helyezett el a tárolóba, ennek alapján alkalmazni lehet a differenciált díjszabást, és általa ösztönözni a szelektív gyűjtést.

Tóth-Birtan Csaba hozzátette: a megyeszékhely most sem áll rosszul ezen a téren, viszont a tömbháznegyedek esetében jelenleg nincs egy olyan lehetőség, hogy hatékonyan ösztönözni lehessen a lakókat. A rendszer kiépítésére, úgy tűnik, pályázati forrásokat is igénybe tud venni az önkormányzat. Reményeik szerint egy hónapon belül mintapontot sikerül telepíteni, és akkor fel lehet mérni, hogy a gyakorlatban miként működik.

Az alpolgármester lapunknak kifejtette: ez egy létező megoldás, a szomszédos Hargita megyében, Tusnádfürdőn is alkalmazzák, ahol egyelőre egy berendezés működik, de Barcarozsnyón, illetve Brassóban is találhatók ilyenek. Egyetlen tárolóról van szó, amelynek több bedobónyílása van. E nyílások mögött mérleg és vonalkódolvasó található, a berendezés meg is méri a bedobott hulladékot, illetve megállapítja azt, hogy honnan érkezett. A lakók vonalkóddal ellátott zsákokat kapnak majd a különböző hulladéktípusok gyűjtéséhez, ezeket a megtelt zsákokat kell majd bedobni a megfelelő nyílásokba.

A vonalkód révén lehetőség nyílik arra, hogy utólag szúrópróbaszerűen ellenőrizni lehessen, az van-e a zsákban, aminek az illető nyílásba kellene kerülnie. Tóth-Birtan Csaba szerint öt különböző hulladékfajtával számolnak: papír, műanyag és könnyűfém, üveg, vegyes, valamint biológiailag lebomló.

A tervek szerint az egyik ilyen próbaszigetet a városi stadion előtti parkolóban, a Benedek Elek utcával szemben fogják elhelyezni, és hamarosan megkezdődhet a tesztidőszak.

A város idei költségvetésébe belefoglalták egy megvalósíthatósági tanulmány költségeit, és remélik, hogy mi­után ez elkészül, pályázni is lehet majd. Hogy melyik alaptól próbálják meg lehívni a forrásokat, s hogy önkormányzatként vagy az Öko Sepsi Közösségek Közötti Társuláson keresztül pályáznak-e, arról még korai dönteni. Ilyen beruházásokra eddig két támogatási vonalat is találtak, de még nem világos, hogy kik lehetnek a kedvezményezettek. A beszerzést, beüzemelést követően a gyűjtőpontokat átadják a Tegának, a vállalat fogja működtetni azokat – magyarázta az alpolgármester.