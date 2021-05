Népszerű az üvegszüret

Következő írásunk

Tókos Éva Barót egyik legrégebbi kereskedője. Közel ötvenéves pályafutását állami vállalatnál kezdte, a kilencvenes évektől a magánkereskedelemben élt meg jó és kevésbé jó időszakokat is. Most éppen ez utóbbiról beszélhetünk: esett a vásárlóerő, a világhálón folytatott kereskedés és a futárszolgálatok fejlődése a helyi kisebb cégek létét veszélyeztetik. Ám ez alkalommal is bizakodó: az emberek igénylik a személyes kapcsolattartást, és fontosnak tartják, hogy anyanyelvükön szolgálják ki. Tókos Éva nem akart kereskedő lenni, de nagyon hamar megszerette, nem is tudja abbahagyni.