Jegybanki tanácsadó lesz Dăncilă

A párt új vezetése által vakvágányra tolt, parlamenti mandátum nélkül maradt politikus a zöld energia, illetve fenntarthatósági stratégia területén fog tanácsokat adni, havi 16 ezer lejért. A húsztagú tanácsadó testületbe történő felvétele érdekében Dăncilă benyújtott egy dossziét, és (állás)interjún vett részt. A jegybank stratégiai főtanácsadója, Adrian Vasilescu szerint az szólt mellette, hogy kormányfő is volt és EP-képviselő is, vannak kapcsolatai, akikkel kávézott, a jegybank pedig nyitott ajtókat keres az európai intézményekben. Később a jegybank közleményben pontosította, hogy nem Mugur Isărescu jegybanki kormányzó tanácsadója lesz, hanem azon az osztályon fog dolgozni, ahol az euróra való áttérést készítik elő.

Viorica Dăncilă 2018. január 29-től 2019. november 4-ig volt Románia – első női – miniszterelnöke. A román nagypolitikában korábban kevésbé ismert, mérnöki végzettségű Dăncilă 1988-ban szerzett oklevelet a ploiești-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, 2006-ban pedig politikatudományokból szerzett mesterképzésen oklevelet. 2008–2010 között Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, ahol akkor Liviu Dragnea, az SZDP későbbi elnöke volt a megyeitanács-elnök. Miniszterelnöki kinevezése előtt Dăncilă tíz évig volt EP-képviselő, és évek óta állt az SZDP nőszervezetének élén. A kormányfői poszton túl gyorsan megerősödő és függetlenedni próbáló, fél-fél év után menesztett Sorin Grindeanu és Mihai Tudose után Dăncilă bizonyult Liviu Dragnea leghűségesebb miniszterelnökének, de nyelvtani hibáival és melléfogásaival is kitűnt. Olykor azonban szembe is szállt Dragneával, például akkor is, amikor az meneszteni akarta Isărescut a jegybank éléről. Az SZDP vezetését 2019 májusától vette át pártfogójától, miután Dragneát korrupcióért bebörtönözték. A pártelnöki tisztségről 2019. november 26-án mondott le, miután alulmaradt az elnökválasztáson Klaus Iohannisszal szemben.