Járnak a Lábbuszok

Többségük a közeli tömbházakból érkezik az egyik vagy másik szülővel, de olyan is van köztük, aki az Állomás negyedből. Négy sárga trikós önkéntes – három sportoló és Székely Kincső városi tanácstag, a hétfőn rajtolt Lábbusz program felelőse – várja őket, még egyszer körülnéznek, hogy közeledik-e valaki, és a menet elindul, irány az iskola.

A ritmust az elől haladó önkéntes diktálja, két kezén két gyermeket vezet, mögötte laza sorban lépkednek a többiek. Az egykori Sörözőnél még hat kisdiák csatlakozik, a stoplámpánál tovább duzzad a csapat. A nagyobb csoportot jobban megbámulják, a gyermekek is élénkebbek már, egymással vagy kísérőikkel beszélgetnek, magyarul vagy románul. Az előkészítő osztályos Mihai elmeséli, hogy lovagolni jár, és két kutyát is ismer. Az átjárón fogja a kezemet, de a pocsolyák kerülgetését hamar megunja, nekilendül és élvezettel ugrik át rajtuk. Háromnegyed nyolckor a parkban, Mikó Imre szobránál vagyunk, ott találkoznak a Szemerja negyedből és a Három Rózsától induló lábbuszok: nagy az öröm, Vargha Fruzsina alpolgármester mosolygós lehúzósokat osztogat, és begyúródnak mind a kis sárga kartonbusz mögé a közös fényképhez. Onnan a legnagyobb csoport a parkon keresztül a kicsi Mikó felé veszi útját, két kisebb a Mikes Kelemen és a Mihai Viteazul Líceum felé. Utóbbit nyolc előtt 2 perccel érjük el, és újabb 2 perc múlva a mikósokhoz keveredett román kislányok is befutnak sárga trikós „sofőrükkel”.

Ilyen volt a második nap. Hétfőn még több, mintegy 60 kisdiák sétált el az iskolájába a város különböző pontjairól, és a visszajelzések szerint más „Lábbusz-járatokra” is van igény a szülők részéről, ezért tervezik a program bővítését is. A cél ugyanis az, hogy minél több gyermek járjon gyalog iskolába: ez nem csupán az egészségüket szolgálja, hanem a hangulatukat és a tanulmányi eredményeiket is javítja, emellett pedig a levegő minőségének is jót tesz, ha kevesebb autó pöfög az utcákon. A Lábbusz programban önkéntesek kísérik a gyermekeket, a kitartóbbakat pedig jutalmazni is fogják. Egyelőre a három belvárosi és a Váradi József-iskolát érintik az önkéntesek által vezetett gyalogjáratok, találkozó reggel fél nyolckor van a Lidl Áruház mögötti parkolóban, a Kálvin téren, illetve a Szabó Kati Sportcsarnok előtt.