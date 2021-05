Hogyan bírhatja ki a hullámzó tavaszi időjárást a kerted? /X/

A kertek növényei ritkán kedvelik a változékony időjárást. Ez természetes, hiszen a nálunk élő fák, bokrok és virágok a négy évszakhoz vannak szokva, amely alatt folyamatosan, fokozatosan változik az időjárás és a hőmérséklet.

Mindennek az alapja a gyep

A talaj otthonod kertjének a saját kis szervezete. Éppen úgy kell óvni és gondoskodni róla, ahogyan a saját egészségedről. Ahogyan te is beszeded a vitaminokat, úgy a gyepnek is meg kell adni az igényeinek megfelelő anyagokat. A rossz minőségű talaj sajnos annyira lesz termékeny, mint amennyire a Te szervezeted bír ki egy vírusos időszakot C- és D-vitamin nélkül.

Ha a talajra odafigyelsz, akkor a kertednek még akkor sem lesz baja, ha néhány naponta ugrik meg vagy csökken a hőmérséklet.

Gyepszellőztetés után vagy? Nem kell fájnia a fejednek!

Ha a talpán van a gyep, akkor nem fogja megviselni a szélsőséges időjárás. A talajban gombák alkotta közösség él, amelyek hasonlóak a mi vörösvérsejtjeinkhez. Ezek a gombák tápanyagokat szállítanak a fű és növények alatt, éppen úgy behálózva azt, mint ahogyan szervezetünket az vérerek. Van ám egy különleges latin nevük is: mikorrhizza hifák. Ha ez az igazán segítőkész gomba lehetőséget kap arra, hogy elterjedjen a talajban, akkor képes megvédeni a manapság mindenkit őrületbe kergető időjárási változásokkal szemben.

Persze ezeket az apró élőlényeket támogatni kell ahhoz, hogy kellőképp ellephessék mindenhol a kertedet. DCM Antagon talajjavítóra lesz ehhez szükséged. Előre szeretnénk szólni, hogy ez az anyag egy kicsit olyan, mint azok a kellemetlen illatú lötyik, amelyeket betegség esetén kell legurítanunk. Ezeknek is erős szaguk van, ám ez nagyon hamar el fog múlni, főleg, ha jól meglocsolod!

Nekem ennél is több segítségre lenne szükségem!

Ha bizonytalannak érzed magad a kertápolással kapcsolatban, mindenképp szakértő véleményét kérd ki, akár személyesen, akár telefonon vagy e-mailben! Bizonyosodj meg róla, hogy az adott füves úr vagy füves asszony tudja, miről beszél. Ezt legegyszerűbben úgy teheted meg, hogy ránézel a blogbejegyzéseire hivatalos weboldalukon!

Ne feledd el a kertápolás legfőbb szabályát!

Ez nem más, mint hogy a kerted, a talaj, a növényeid igényeiről mindig tanulhatsz valamit. Mégha ez csak egy-két információ is havonta, akkor sem szabad pihenőt tartani. Annak, akinek kertje van, folyamatosan fejlődnie kell, folyamatosan tanulnia, hogy még akkor is tudjon mihez kezdeni, amikor úgy tűnik, menthetetlen minden.

Felkészültél a tavaszi kerti teendőidre már? Mire vársz? A növényednek szüksége van rád! (X)