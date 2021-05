Második alkalommal hajtottak végre teljes vércserét újszülöttnél a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, a hétfőn végzett rendkívüli beavatkozásról szerdán számoltak be dr. Gyulai Gabriella és dr. Ivácson Lilla neonatológusok. Az intézményben jelenleg tizenhat koronavírussal fertőzött és hat fertőzésgyanús beteget látnak el, ha ezek az esetszámok a hónap végéig nem növekszenek, jövő hónaptól megkezdik az osztályok visszaszervezését – közölte András-Nagy Róbert.

A május nyolcadikán rendes időre született kisbabánál hétfőn végezték el a teljes vércserét, amire azért volt szükség, mert édesanyja RH-negatív, ő pedig RH-pozitív vércsoportú, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az anyának a vére olyan testeket tartalmaz, amelyek a baba ellen irányulnak, és ha ennek kezelésére a többi terápiás lehetőség kimerül, marad a vércsere – ismertette dr. Gyulai Gabriella, a megyei kórház újszülött osztályának vezető főorvosa. A doktornő elmondta, ez egy invazív beavatkozás, amelynek során egy köldökkatéter segítségével cserélik ki a baba vérét, szükség esetén vörösvérsejteket, vérplazmát is adnak. A vércserét 10 ml-ként végezték el, és közben folyamatosan ellenőrizték a kislány légzését, vérnyomását, életfunkcióit, ez alatt többször laboratóriumi vizsgálatot kértek. A három és fél órás beavatkozás nagyon kockázatos volt, először is biztosítani kellett egy köldökkatéter révén a hozzáférést egy nagyérhez, majd mindvégig nagy odafigyelést igényelt, mert nagyon sok paramétert kellett követni, és mindig a jó döntéseket hozni – hangsúlyozta dr. Ivácson Lilla.

Mindkét orvos úgy véli, igazi csapatmunka volt, amelyben az osztály asszisztensei, a laboratórium és a kórház vérközpontjának a munkatársai, de még a lakosság is helyt állt, hisz többen vért adtak, ami azért fontos, mert az újszülötteknél csak friss vért lehet használni, amelyet előzőleg nem tároltak öt napnál hosszabb ideig. A szóban forgó vércserén kívül még egy alkalommal, három évvel ezelőtt végeztek hasonlót a megyei kórház újszülött osztályán, ilyen beavatkozásra többnyire csak egyetemi klinikákon kerül sor – hangsúlyozta Gyulai doktornő. A kéthetes kisbaba és anyukája jól vannak, valószínű, szombaton elhagyhatják a kórházat – mondották.

Lapunk kérdésére a szakemberek arról tájékoztattak, a programált császármetszések esetén merülhet fel több probléma az újszülöttnél, aki még nincs felkészülve a méhen kívüli életre, ilyenkor légzési nehézségek adódhatnak a kisbabánál és oxigénpótlással segíteni kell. Évente átlagban ezer születést jegyeznek a megyei kórházban, ezek 40 százaléka orvosilag indokolt vagy kérésre végzett császármetszés, amelyek egy részének időpontját külső tényezők határozzák meg, nem a baba választja – közölték. Tavaly a koronavírus-járvány miatt a szülészet két és fél hónapra leállt, ezért csak 751 szülés történt a megyei kórházban.

Az intézményben kezelt, koronavírussal fertőzött és gyanús esetekről András-Nagy Róbert számolt be. A menedzser elmondta, a fertőzőosztályon tizenkét súlyos és középsúlyos vírusos pácienst ápolnak, négy fertőzött beteg intenzív terápiára szorul, állapotuk kritikus. A hat gyanús esetből hárman a tüdőgyógyászati osztályon kapnak ellátást, hárman pedig az intenzív osztályon kritikus állapotban várják a teszteredményt, közülük egy lélegeztetőgépre szorul. Az elmúlt egy hét alatt tizenkét, fertőzés okán beutalt páciens hagyhatta el a kórházat, ez idő alatt egy 71 éves sepsiszentgyörgyi nő veszítette életét, akinek a koronavírus-fertőzés mellett több társbetegség is szerepelt a kórlapján. Újságírói kérdésre az intézményvezető elmondta, legutóbb május 16-án utaltak be két pozitív teszteredményű pácienst a fertőzőosztályra, az intenzív terápián 13-án fogadtak három új esetet közvetlenül a sürgősségről. A menedzser azt reméli, ha a fertőzött betegek száma csökken, illetve nem növekszik, jövő hónaptól megkezdhetik egyes osztályok visszarendezését.