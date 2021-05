Apróhirdetések, gyászjelentők

Hitvilág

IMASÉTA ÉS PÜNKÖSDI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi szemerjai református templomban imasétát tartanak naponta 17 órától szombatig. Hétfőtől szombatig naponta 18 órától bűnbánati istentiszteletet, vasárnap (9, 11, 18 órától), hétfőn (11 és 18 órától) és kedden (11 órától) pedig ünnepi program szerinti pünkösdi ünnepet tartanak. Idei mottó: „...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek”. (ApCsel. 1,8.)

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Májusban az esti szentmisék előtt, háromnegyed hattól elvégzik a májusi ájtatosságot a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban. Ma 17 órától a máltai és plébániai ifjúsági közösségek tagjai vezetik az imaórát.

Színház

AZ ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ társulata ma 19 órától az Aranysárkány/Dragonul de aur című előadását játssza Sepsiszentgyörgyön (rendező: Catinca Drăgănescu).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól DAU. Natasa (román felirattal), 17 órától Scooby (románul beszélő), 19 órától Wasp Network – Az ellenállók (román felirattal), 19.15-től Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban (román dráma). ♦ Kézdivásárhelyen a Vigadó mozi műsorán a Vigadó Művelődési Ház szervezésében ma 19 órától Thomas Vinterberg rendező Oscar- és BAFTA-díjas filmje, a Még egy kört mindenkinek című dán filmdrámája látható a nagyteremben.

Kiállítás

Az ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, III. emeleti kiállítótér) május 21-én, pénteken 18 órától Kányádi Iréne művészettörténész megnyitja Jakobovits Márta kerámiaművész kiállítását. A vendégeket Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere köszönti. A kiállítás kurátora Madaras Péter.

SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében május 21-én, pénteken 18 órától nyitják meg a Művészeti Karaván – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében című kiállítást Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren.

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében május 25-én, kedden 18 órakor megnyitják Zsigmond Aranka nagybaconi születésű, Székelyudvarhelyen élő festőművész kiállítását. Megnyitóbeszédet mond Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa (Székelyudvarhely). Közreműködik a baróti Bujka énekegyüttes és Kékesi-Keresztes Lujza magyar szakos tanárnő (Nagybacon). Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus.

TŰZZOMÁNC-KIÁLLÍTÁS. A Tüzes kapcsolatok tűzzománc-kiállítás a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban június 2-áig hétköznapokon 8–16 óráig látogatható. Kiállító művészek: Bálint István, Bessenyei Valéria, Elekes Gyula, Hernádi Paula, Hollósy Katalin, Koszta Zsófia, Kovács Erzsébet, Kőrösi Sándor, Mihály József, Nagy Gábor, Ozsváth Imola, Puja Zsuzsa, Rácz Gábor, Selyem Katalin, Szélyes Emőke, Végh Éva, Zsuffa Péter.

Zene

ELMARAD AZ OPERETT-ELŐ­ADÁS. A kolozsvári Operettissimo május 21-ére, péntekre hirdetett sepsiszentgyörgyi előadása technikai okok miatt elmarad. Az eladott jegyek visszaválthatóak pénteken 15–16 óráig a Székely Mikó Kollégiumnál. Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Székelytamásfalván és Szörcsén, pénteken Gelencén, jövő hétfőn Gelencén és Haralyban, kedden Ozsdolán folytatja a lomtalanítást. 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált tárgyakat, a gumiabroncsokat, és minden más hulladékot ingyenesen szállítanak el.

KALÁKA. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület újabb hulladékgyűjtési kalákára hívja a város lakosságát. Partnerszervezeteikkel együtt szemétgyűjtő akciót szerveznek Sepsiszentgyörgyön május 29-én 10 órától a Borvíz utcai domb­oldalon, az Őrkő negyed határában.

ÜNNEPI PROGRAM. Május 24-én, pünkösd hétfőjén szünetel az ügyfélfogadás a Tega Rt.-nél, a sepsiszentgyörgyi piac, illetve a hulladékelszállítás a szokott program szerint működik.

SZOCIÁLIS IGAZGATÓSÁG. Sepsiszentgyörgy önkormányzatának szociális igazgatósága új épületbe költözött, az ügyintézés a Bánki Donát utca 27. szám alatt, a Közüzemek Rt. egykori székhelyén történik. Itt működik a szociális osztály, melyhez a szociális segélyek, a családi pótlék, a fűtéspótlék, a gyermeknevelési támogatás és gyermekpénz igénylése esetén fordulhatnak az érdeklődők, a gyermekjogvédelmi, illetve a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmi osztálya, az ügyfélfogadó és az iktató is.

GUZSALYAS ALAPÍTVÁNY. Újraindulnak a kézműves-foglalkozások: csütörtökönként 17–20 óráig mesés kézműves-foglalkozás, keddenként 17.30–19.30 óráig agyagozás. Helyszín: Sepsiszentgyörgy, Míves Ház, Kós Károly út 5A szám. Érdeklődni a 0267 311 732-es vagy a 0745 076 531-es telefonon lehet.

ÁRAMSZÜNET. Május 28-án 8–15 óráig Katrosában, 31-én 8–15 óráig Eresztevényben, Maksán és Sepsibesenyőn szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS KURTAPATAKON. Május 31-én, hétfőn 17–19 óráig Kurtapatakon a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. Ugyanitt a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyve­zésével kapcsolatosan. Az anyasági támogatás és a Babakötvény ügyintézésében is segítséget nyújtanak.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön a Román Hadsereg utcát keresztező vasúti átkelő felújítása miatt május 24. – június 22. között lezárják a közúti forgalmat az átkelőn. Szépmező irányába az Építők úton lehet közlekedni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgá­latot.