„Továbbra is harcban vagyunk a harmadik helyért, a két utolsó fordulóban pedig arra törekszünk, hogy legalább egy ponttal többet gyűjtsünk, mint a Craiova. A felsőházi rájátszásban még két nehéz mérkőzésünk lesz, az Academica Clinceni és az FC Botoșani is erős játékoskerettel rendelkezik, a playoffban okoztak meglepetéseket. A labdarúgók az edzéseken nagyszerű munkát végeztek, motiváltak, úgy gondolom, hogy felkészültek a következő mérkőzésre. Szezonbeli utolsó kiszállásunkra győzelmi céllal utazunk, hiszen szeretnénk megtartani a rangsorban a harmadik pozíciónkat. Fél szemmel azért a Craiova bajnoki eredményeire is figyelünk, ráadásul jól jönne, ha szombaton esélyeshez illően behúzná a kupagyőzelmet, ami megmenthetné a kevésbé jól sikerült idényüket. Számunkra az elsődleges, hogy saját magunkkal foglalkozzunk, megnyerjük a hátralévő két találkozót, és bízunk benne, hogy indulhatunk az Európa Konferencia Ligában” – nyilatkozta lapunknak Hadnagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója.

A Hivatásos Labdarúgóliga szerdán közzétette a felsőházi rájátszás utolsó fordulójának programját, amely szerint a Sepsi OSK május 27-én, csütörtökön 20.30-tól játszik az FC Botoșani ellen a sepsiszentgyörgyi stadionban, egy időben a Craiova–Academica Clinceni összecsapással. A mérkőzés időpontja változhat, amennyiben a szombati kupadöntőt követően a nemzetközi kupaindulás kérdése egyértelművé válik, úgy a háromszéki csapat az említett napon 17.30-tól lép pályára.



Sorozatban negyedszer bajnok a Kolozsvári CFR

A Kolozsvári CFR kedden megvédte címét, ugyanis egy öngóllal győzött az FC Boto­șani vendégeként a felsőházi rájátszás 9. fordulójában, így behozhatatlan előnyre tett szert a második helyezett FCSB előtt. A kolozsvári csapat sorozatban negyedszer nyerte meg a bajnokságot, összességében pedig hetedik aranyérmét ünnepelhette a román élvonalban.

Edward Iordănescu együttese az első perctől letámadta ellenfelét, Gabriel De­beljuh aktív volt támadásban, fejes próbálkozásai azonban pontatlannak bizonyultak. Fél óra elteltével vezetést szerezhettek volna a vendégek, Cristian Manea távolról vette célba a házigazdák kapuját, kapáslövését viszont Eduard Pap bravúrral menteni tudta. A folytatásban a Boto­șani is közel állt a gólszerzéshez, Alexandru Țigănașu rövid sarok felé tartó lövése a kapufáról pattant vissza. Ezt követően a szünetig a mezőnyben zajlott a küzdelem, újabb helyzete egyik félnek sem akadt.

A második játékrész elején is aktívabb volt támadásban a Kolozsvár, majd az 53. percben megszerezte a vezetést. Ciprian Deac jobb oldali szögletét követően Andrei Burcă fejelt kapura, a menteni igyekvő Țigănașu vállal beleért a labdába, amely végül a hálóban kötött ki (0–1). A gólt követően a vendégek inkább a védekezésre figyeltek, az FC Botoșani pedig ötlettelen támadójátékkal esélytelen volt a gólszerzésre.

A 69. percben a kolozsvári csapat előtt adódott lehetőség, Valentin Costache néhány méterről leadott lövését Pap újabb bravúros mozdulattal szögletre mentette. A folytatásban a CFR támadásban továbbra is veszélyeztetett, a 80. percben Camora labdát szerzett, azonban a kiugratása után Deac jó helyzetből célt tévesztett. A ráadásban Mahmoud Al-Mawas egyenlíthetett volna, ám Giedrius Arlauskis nagyot védett, ezt követően pedig a másik oldalon Mario Rondón nem találta el az üres kaput. (miska)