Alapvető emberi jog

Nem csak tudományosságra, hanem szeretetre és elkötelezettségre is szükség van ahhoz, hogy a demens betegeket megfelelően ápolni lehessen – hangzott el dr. Kiss Gabriella mentálhigié­nés szakember, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona munkatársának péntek délután Baróton Hoffmann Edit meghívására tartott előadásán. A Diakónia Keresztyén Alapítvány székhelyén tartott, online követhető eseményen új kezdeményezéssel is előrukkoltak: ha lesz elég érdeklődő, az Alzheimer Café mozgalomba az erdővidékiek is bekapcsolódhatnak.