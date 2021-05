Húszéves a piaci gombavizsgálat

Húsz éve tehát, hogy működik és egyre nagyobb számban vonzza az érdeklődőket a hét több napján is ellátott szolgáltatás (a László Kálmán Gombászegyesület (LKG) tagjainak munkájáért jelképes támogatás jár mintegy évtizede a piacvállalat részéről az egyesületnek). A gombászképzést is végző egyesületünk számára lehetőség a piaci gombavizsgálat a terepmunka és az elméleti oktatás kiegészítésére, de mindenekelőtt biztosítja, hogy az étkezés szempontjából nem kis fontossággal bíró, ám főleg különleges ízeket kínáló gombákkal kockázat nélkül ismerkedhessen minden érdeklődő városunkból, környékünkről s máshonnan.

Sajnos, nem járt eredménnyel többszöri tiltakozásunk amiatt, hogy a gombatörvény alkalmazását (2006. február 28-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben) lehetővé tevő határozatokkal, rendeletekkel még mindig késlekedik az illetékes minisztérium (a számtalan kormányváltást követően is). Szerencsére azonban városunk és a piacgazdálkodási vállalat vezetősége belátta, hogy gombavizsgálatra márpedig szükség van, s cselekedett is ennek érdekében. Ugyanis ember­életeket veszítünk a törvényes rendelkezések betartásával legalább részben megelőzhető gombamérgezések miatt. Sepsiszentgyörgyön nyomon követtük, hogy valóban nagyot csökkent a gombamérgezések száma, amióta a piacon gombavizsgálat van. Sajnos, idővel a statisztikákból kivetette az államhatalom annak jelzését, hogy a halál oka mikor gombamérgezés és mikor más jellegű ételmérgezés, így most már csak becsülni lehet, hány ember halála tudható be az államapparátus és az illetékesek felelőtlenségének.

Nem csupán az árusokat, de a gombát is kellene ellenőriztetni a szakértőkkel piacainkon, máshol is. Egyesületünk tagjai révén működött ilyesmi rövidebb ideig Nagyváradon és Kézdivásárhelyen, ám ahelyett, hogy több helységben is követték volna a jó példát, az említett helységekben is megszűnt a gombavizsgálat, Marosvásárhelyen külön is kértük, de nem hagyták jóvá, lehet, hogy most az új polgármester javítani fog a helyzeten – reméljük.

2001. július közepétől nagy méretű színes plakát is segített, segít Sepsiszentgyörgy központi piacán a gombamérgezések megelőzésében. Támogatónk szintén a Tega volt, a képek meg a szöveg szerzője Pál Fám Ferenc. Az LKG szerkesztésében megjelent, hat ehető és hat ezekhez hasonló mérgező gombát bemutató plakátot aztán egy jóval nagyobb, a Baróti-hegység gombavilágát bemutató LKG-plakát váltotta fel. Jelenleg utóbbinak egy minden magyar névnél románt is feltüntető változata látható, ugyanis a szolgálatos feljelentő belekötött az előzőbe, mely románul is tartalmazott szöveget, de minden magyar gombanév nem volt az állam hivatalos nyelvén feltüntetve, csak latinul, mert román hivatalos („irodalmi”) neve még egyetlen gombának sincs, a román mikológusok is csak a latin nevet használják. Népi nevek persze vannak, de nem minden esetben, így jelen sorok írója adott román nevet, ezen ne múljék az, ami a város, a környékbeliek lakóinak egy­aránt hasznára van, anyanyelvtől függetlenül.

2005. október 16-án a sepsiszentgyörgyi közművelődési napok nyitányán az LKG nem csupán a gombavizsgálatot biztosította (főleg Zoltán Sándor révén), de kiállítást is összehozott (például termésnapit), több mint 80 gombafajt mutatott be a központi piacon, sőt, a nagy üstben fövő sok jóhoz is hozzájárult ízletes ehető gombákkal. 2007. május 19-től két nap is volt hetente piaci gombavizsgálat és a tanácsadói szolgálat, az évben minden szombaton és vasárnap 10–13 óráig. 2011-ben indult be a piaci gombavizsgálat először úgy, hogy minden hétköznap délelőtt és vasárnap délután, 15–17 óráig került rá sor. 2012-től hétfő és szombat kivételével volt naponta gombavizsgálat. Az időpont változott, a napok is, melyeken biztosítottuk a gombák ellenőrzését, a tanácsadást, az eddigieket jelzésszerűen, dokumentálás végett közöljük. 2021 óta szerda, péntek (8–10 óráig) és vasárnap (9–11 óráig) teljesítenek gombához értő LKG-tagok szolgálatot a sepsiszentgyörgyi központi piacon.

A piaci gombavizsgálatot máskor is végezték és végzik szakembereink szükség esetén, ugyancsak ingyenesen, amikor csak tehetik. Viszont örülnénk, ha nem kis felelősséggel járó munkánknak lenne kevésbé jelképes elismerése is, mert jelenleg a magánóráért tanároknak járót sem kapják a szolgálatot teljesítők, s kétséges, hogy még meddig vállalhatjuk a munkát ilyen körülmények között. Mert volt egykor kis helyiség, ahol lehetett kezet mosni, ahol több ismertető anyagot is be lehetett mutatni, s nem volt kitéve sem a gomba, sem a vizsgáló a hidegnek, esőnek, szélnek például. Most ez nincs meg, pedig amúgy uniós követelmény kellene hogy legyen.

Hadd folytassam soraimat a piacon vagy máshol az LKG részéről eddig gombát vizsgálók névsorával, kezdem azokkal, akik ritkábban tették: Botos Erika, Sebestyén Lajos, s folytatom azokkal, akik gyakrabban: Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Nagyváradon rövid ideig vizsgálhatott gombát Búzás Mihály Barna és Horber Pál, Kézdivásárhelyen pedig Gál László.

Jó lenne, ha végre világos rendeletekkel szabályoznák a piaci gombavizsgálatot és gombaárusítást is, szedők, fogyasztók és különféle szolgáltatók megelégedésére tehetnék. Végre szakadjon vége annak, hogy az állampolgárt megbüntetik, ha nem tartja be a törvényt, viszont a törvényhozót, a törvény alkalmazásáért felelősöket nem, mert jelenleg ez a helyzet a gombatörvényt illetően.

Nem elkobozni, eldobatni kéne a fáradságos munkával szedett gombát, de lehetőséget teremteni értékesítésére, a jövedelemkiegészítésre – főleg tudva azt, hogy többnyire a nagyon szegények szednék és árulnák a vadon termő ehető gombákat.

Zsigmond Győző, a László Kálmán Gombász­egyesület elnöke