Pusztít a víz és a szél

Három erdélyi megyében van árvíz. A legsúlyosabb a helyzet Bihar megyében. Biharkabán, Herzafalván, Belényesen udvarokat, kerteket, melléképületeket, pincéket öntött el a víz, állatokat kellett kimenekíteni. Felsőkocsobán egy könnyűszerkezetes házat el is vitt a víz; 30 személy megelőző jelleggel már kedden elhagyta otthonát, közülük hatan még nem térhettek vissza. A Bihar-hegységben négy folyó lépte túl a valaha mért legmagasabb vízszintet, a Boga-telepre vezető utat ellepte a Köves-Körös, és néhány folyóparti nyaralóba is behatolt. A 76-os országúton megroppant egy híd, ezért a forgalmat egy megyei útra terelték. A Fehér megyei Aranyosfő községben több házat is elöntött a víz, egy hidat pedig elvitt a megáradt Aranyos, és emiatt 50 család szigetelődött el, az ott lakó gyermekek kizárólag terepjáróval és nagy kerülővel mehetnek iskolába. Kolozs megyében a Hideg- és a Meleg-Szamos, a Sebes-Körös és az Aranyos folyókon van vörös és narancssárga fokú árvízriadó. Bihar, Fehér, Kolozs, Hunyad és Arad megyében a hatóságok hat figyelmeztető üzenetet küldtek ki a lakosságnak a RO-ALERT rendszeren, de másutt is vannak gondok.

Az ország déli részein az erős szél okozott károkat: Bukarestben mintegy 60 fát csavart ki, amelyek a leparkolt gépkocsikra estek és össze is törték azokat. Giurgiu megyében egy utat zárt el egy kidőlt fa. Mamaián egy több tonnás darut döntött le a szél, szerencsére lakatlan területen. Az ítéletidőnek még nincs vége, a várható esőzések miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat 19 megyére érvényes narancssárga és huszonhárom megyére sárga riasztást adott ki tegnap. A péntek 11 óráig érvényes riasztások Háromszékre és az összes szomszédos megyére is érvényesek.