Lazítások a sportban

A már beoltott sportolókat nem kell a mérkőzések előtt tesztelni, kültéri sporteseményeket pedig már az Országos Vészhelyzeti Bizottság jóváhagyása nélkül is lehet szervezni, de ezeken csak a szurkolók negyede vehet részt, és ők is csak akkor, ha a rendezvény előtt legalább tíz nappal mindkét koronavírus elleni oltást megkapták, vagy ha fel tudnak mutatni egy 24 óránál nem régebbi, negatív RT-PCR tesztet, vagy egy igazoltan negatív gyorstesztet. Ezeket a lazításokat az ifjúsági és sportminisztérium, illetve az egészségügyi tárca közös rendelete tartalmazza.

„Két olyan intézkedés ez, amelyet már nagyon várt mindenki a sport világában, hiszen mindannyian tudjuk, milyen sokat számítanak a szurkolók a sportban. Örülök, hogy az emberek beoltatják magukat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy visszanyerhessük régi életünket” – nyilatkozta Novák Eduárd, az RMDSZ ifjúsági és sportminisztere.

„A sportolók számára is fontos intézkedéseket hoztunk, hiszen ha megkapták már a védőoltást, mentesülnek a kötelező tesztelés alól. Ez teljes mértékben kiküszöböli a tesztelés gazdasági terhét a sport világában, és azoknak is lehetővé teszi a rendezvények szervezését, akik emiatt anyagi nehézségekkel küzdöttek” – részletezte Novák, aki, arra kér mindenkit, éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen csak együtt győzhetjük le a járványt. A rendelet leszögezi, hogy a szurkolókra kiszabott 25 százalékos jelenlét túllépése csak a tesztesemények esetében megengedett, a beltéren szervezett rendezvényekhez pedig továbbra is szükség van a sportminisztérium ajánlására, illetve az egészségügyi minisztérium és az Országos Vészhelyzeti Bizottság jóváhagyására. A rendezvényeken továbbra is kötelező a maszk viselése.