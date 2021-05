A 16 éveseket is oltják

Mintegy 55 ezer 16 és 18 év közötti tanuló oltatta be magát – jelentette be tegnap Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter.

Arról nincs összesítés, hogy a tanügyi alkalmazottak közül hányan oltatták be magukat. Az oltáskampányt koordináló országos bizottság tegnapi jelentése szerint kedd délutántól szerda délutánig 94 417 személyt oltottak be, 61 968-at a második, 32 449-et pedig az első adaggal. Így már 2 996 487-en kapták meg mindkét oltást, 1 033 132-en pedig az első adagot. Volt egy olyan férfi is Botoșani megyében, aki egy harmadik oltást is beadatott magának, ellene bűnvádi eljárás indult. Az eddig beoltottak körében 15 499 mellékhatást jegyeztek. A lanyhuló oltási kedv ellenére Florin Cîţu kormányfő úgy véli, hogy június elsejéig – amikor újabb lazítások lesznek – el lehet érni az ötmillió beoltott személyig, de hozzátette: ez csak „egy szám”, a fő cél a járvány legyőzése, és ez csak immunizálással lehetséges. Hangsúlyozta: azért tudott a kormány lazításokat bevezetni, mert a lakosság egy része beoltatta magát és ezáltal csökkent a fertőzöttségi ráta.