A Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter által kért ellenőrzésből – amelynek eredményét hétfőn ismertette a parlamentben – az derült ki, hogy a minisztérium egyik bizottsága felelős azért, mert a különböző adatbázisokban hétezernél nagyobb az eltérés a koronavírus miatt elhunytakat illetően. Ennek a bizottságnak lett volna a dolga a központosítandó adatok jelentésére vonatkozó eljárások kidolgozása, az adatok ellenőrzése, értékelése és egységesítése. Elnöke a tárca egészségügyi ellátásért és közegészségügyért felelős főosztályának vezetője, Amalia Șerban – ugyanaz, aki miatt két hónapon keresztül nem fizették ki az oltóközpontok személyzetét, mert elfelejtett kitölteni és továbbítani egy dokumentumot. Amalia Șerban 2004 óta dolgozik a minisztériumban, és 2007 óta tölt be vezető tisztséget. Sem a múltkori, sem a mostani bakija után nem tudta elérni a sajtó, hogy elmagyarázza, miért van ott, ha nem végzi a dolgát. Ioana Mihăilă ugyan azt ígérte, mindent megtesznek, hogy fegyelmi eljárás induljon a vétkesek ellen, ám a büntetés legfeljebb egy írásos figyelmeztetés lehet. A köztisztviselők felelősségre vonását ugyanis csak fegyelmi bizottság kezdeményezheti, ám ezeknek a megalakulására vonatkozó törvényt az alkotmánybíróság októberben alkotmányellenessé nyilvánította, és azóta nem javították ki. (Főtér)

MEGBÜNTETTÉK AZ „ÜVÖLTŐ VÍZESÉST”. Az 1989-es rendszerváltás óta először bünteti meg egyik tagját a szenátus. Diana Șoșoacăt, az AUR színeiben megválaszott, de még a szélsőséges párt számára is vállalhatatlannak bizonyult amazont zárt körű gyűlésen marasztalták el kollégái, visszautasítva fellebbezését, melyet egy írásbeli figyelmeztetés ellen nyújtott be. Az oltás- és maszkellenességét a parlamentben is büszkén vállaló, az érvényben lévő járványügyi korlátozásokat semmibe vevő politikust – akit „Üvöltő Vízesés” néven is emlegetnek – azért szankcionálták, mert egy nem szabványos maszkban széttrollkodta a szenátus jogi bizottságának ülését, ahová nem engedték be. A parlament folyosóján rendezett cirkusz nem vált a javára. Bántalmazással gyanúsította a bizottság elnökét, miközben telesírta a közösségi médiát azzal, hogy milyen hátrányos megkülönböztetés érte. Mivel annyira szokatlan, hogy egy szenátor így viselkedjen a parlamentben, a törvényhozók bevetették az egyetlen rendelkezésükre álló eszközt: írásbeli figyelmeztetésben megtiltották neki, hogy a szenátust képviselje belföldi vagy külföldi útjai során. A tiltás három hónapra szólt. Șoșoacă ezt nyilván megfellebbezte, de hiába: a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyása, megbízatásának visszaélésszerű gyakorlása, a szenátus tagjaival szembeni sértő, becsmérlő magatartás, valamint a plenáris ülések méltóságának megsértése, a felszólalási időre vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt fenntartották a büntetését. (Főtér)