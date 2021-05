Hatszáz tanuló távoktatásban

Míg tegnap több mint négyezer háromszéki diák visszatért az iskolapadba, három településen a korábbi járványügyi zöld forgatókönyv helyett a sárga lépett érvénybe a helyi iskolában. Az esztelneki Nagy Mózes Általános Iskola is közéjük tartozik, ahol ebben a félévben először kell otthonról tanulniuk az V–VII. osztályosoknak.

Fülöp István iskolaigazgató lapunk érdeklődésére elmondta, az online tanításra való áttérés számukra fizikailag nem okoz különösebb nehézséget, mert a diákok és a tanárok is rendelkeznek a megfelelő digitális felszereléssel, a november-februári időszakban meg is szokták a távoktatást, de mégis rosszul esik, mert abban bíztak, a hátralévő egy hónapban nem kell váltaniuk. Nehézséget legfeljebb az jelent, hogy a településen gyakran alacsony az internet sebessége – mondta. Az órarendet módosítaniuk kellett, mert a nyolcadikosok bejárnak az iskolába, de az V–VII. osztályosok otthonról követik a tanórákat, s a tanároknak ehhez kell igazodniuk. Aki akar, taníthat az iskolából is, a tantermekben van számítógép, kamera és mikrofon – részletezte az igazgató. A nyolcadikban tizennyolcan tanulnak, a gimnázium többi osztályában mindenütt tizenhatan.

Esztelnekhez hasonlóan Nagyajtán és Bereckben is tegnaptól a távoktatásra tértek át, velük együtt ezen a héten tizennégy háromszéki településen több mint hatszáz diák tanul online módon, utóbbiról tegnapi lapszámunk vonatkozó írásában tévesen közöltük, hogy falun ennyien tértek volna vissza szerdától az iskolapadba.

A megyei közegészségügyi igazgatóság tegnapi nyilvántartásában tizenegy háromszéki településen nagyobb az elmúlt tizennégy napra számított fertőzési mutató 1 ezreléknél, a listát Sepsibükszád vezeti 6,43 ezrelékkel, második Kézdialmás 3,92-vel, Esztelneken két koronavírussal fertőzött lakost jegyeztek, a mutató 1,76 ezrelék.